На монете в честь саммита Россия-США допустили три ошибки на русском языке





16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча российского и американского президентов. В честь саммита Россия – США «Сувенирный магазин Белого дома» выпустил монету с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа с одной стороны и кафедрального собора Хельсинки – с другой. При нанесении надписи на русском языке были допущены три ошибки. Так, к примеру, саммит, обозвали «Хельпинский». Присутствуют также надписи «ддипломатическая история» и «новое эра». На английском же языке написано без ошибок.Стоит напомнить, что «Сувенирный магазин Белого дома» не имеет отношения к американскому правительству. Раньше на территории резиденции американских президентов действительно была государственная сувенирная лавка, теперь этим названием пользуется интернет-магазин.