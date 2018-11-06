В России создают сверхдальние беспилотники





Пока не уточняется название нового аппарата. За последние шесть лет на баланс российских военных поступило до 1,8 тысячи беспилотников. За счет этого появилась возможность вести разведку на дистанции до 500 километров.Количество крылатых ракет, имеющихся на балансе у отечественной армии, с 2012 года выросло в 30 раз. При этом в армии сформировались спецподразделения и органы управления, которые стали заниматься планированием использования высокоточного оружия и подготовкой предварительных заданий для крылатых ракет.