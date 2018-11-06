АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

В России создают сверхдальние беспилотники

В России намерены создать сверхдальние беспилотники. Они будут способны пролетать 3 тысячи километров. Об этом сообщает «Красная звезда».

В России создают сверхдальние беспилотники

Пока не уточняется название нового аппарата. За последние шесть лет на баланс российских военных поступило до 1,8 тысячи беспилотников. За счет этого появилась возможность вести разведку на дистанции до 500 километров.

Количество крылатых ракет, имеющихся на балансе у отечественной армии, с 2012 года выросло в 30 раз. При этом в армии сформировались спецподразделения и органы управления, которые стали заниматься планированием использования высокоточного оружия и подготовкой предварительных заданий для крылатых ракет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Просмотреть все новости