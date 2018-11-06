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Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму

Австралийские ученые провели исследования и выяснили, что поклонники чёрного кофе имеют предрасположенность к садистским наклонностям, агрессивному поведению и расстройствам личности. Результаты опубликованы в журнале Readers Digest.

Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму

Ученые из австралийского Инсбрукского университета провели опрос среди тысячи взрослых добровольцев. Их спрашивали о том, какой вкус кофе им нравится больше, и какой они чаще всего выбирают. После этого испытуемые прошли психологический тест, который показал, что люди склонные к агрессии, психопатии, самолюбованию, а в некоторых случаях и к садизму, предпочитают чёрный кофе с горчинкой.

Что касается любителей более мягких вкусов кофе, например, «глясе» или «латте», то эти люди обладают и такими же чертами характера со способностью к эмпатии. В свою очередь, авторы исследования отметили, что чёрный кофе в больших количествах может не только вредить состоянию здоровья, но и усугублять отрицательные черты характера.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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