Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму





Ученые из австралийского Инсбрукского университета провели опрос среди тысячи взрослых добровольцев. Их спрашивали о том, какой вкус кофе им нравится больше, и какой они чаще всего выбирают. После этого испытуемые прошли психологический тест, который показал, что люди склонные к агрессии, психопатии, самолюбованию, а в некоторых случаях и к садизму, предпочитают чёрный кофе с горчинкой.Что касается любителей более мягких вкусов кофе, например, «глясе» или «латте», то эти люди обладают и такими же чертами характера со способностью к эмпатии. В свою очередь, авторы исследования отметили, что чёрный кофе в больших количествах может не только вредить состоянию здоровья, но и усугублять отрицательные черты характера.