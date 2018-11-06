"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для мамы





В прошлом году осенью Эвелина Бледанс сообщила о разрыве отношений с Александром Сёминым, она известила общественность о том, что их брак распался, не сообщив о причине развода. Несмотря на всё это, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Абсолютно все праздники они отмечают вместе, так как у них имеется общий сын Семён, имеющий диагноз синдром Дауна.Эвелина узнала о диагнозе своего ребёнка во время беременности, а после рождения малыша не стала этого скрывать и публично говорила о наличии у него хромосомной патологии. Ведущая всегда делится со своими поклонниками фото и видео своего "особенного" ребёнка, а сегодня рассказала о новой победе сына , который сам сочинил песню для мамы и даже исполнил её со своим отцом.В данное время Эвелина Бледанс задумалась о выборе школы для мальчика, так как Сёмену подошло время идти в первый класс. Несмотря на то, что ей приходится постоянно работать, она всё равно старается уделять всё свободное время сыну. Три недели назад Семён находился в больнице на очередной плановой операции по улучшению состояния его здоровья.Недавно Эвелина решила стать мамой в третий раз, прибегнув к процедуре ЭКО, у неё получилось это с первого раза. Врачи подтвердили беременность.