«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при покупке Chevrolet Niva





Если скидку совмещать с актуальными программами, например, Trade In, то максимальная выгода составит 70 тысяч рублей. Акция продлится до 31 декабря нынешнего года включительно. Отмечается, что количество оборудования и аксессуаров ограничено.В акционных мероприятиях принимают участие банки-партнеры ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ВТБ», ООО «Сетелем Банк». Также задействованы все дилерские центры GM-АВТОВАЗ, работающие в РФ.Прежде сообщалось, что за девять месяцев нынешнего года на рынке России продажи автомобиля Chevrolet Niva составили 20617 единиц. Показатель по сравнению с прошлогодним упал на 7%.