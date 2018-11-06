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«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при покупке Chevrolet Niva

Компания «GM-АвтоВАЗ объявила о запуске предновогодней акции, которая действует при приобретении Chevrolet Niva. Покупая автомобиль в салоне у официальных дилеров, покупателю достанутся аксессуары и необходимое дополнительное оборудование на общую сумму 35 тысяч рублей.

«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при покупке Chevrolet Niva

Если скидку совмещать с актуальными программами, например, Trade In, то максимальная выгода составит 70 тысяч рублей. Акция продлится до 31 декабря нынешнего года включительно. Отмечается, что количество оборудования и аксессуаров ограничено.

В акционных мероприятиях принимают участие банки-партнеры ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ВТБ», ООО «Сетелем Банк». Также задействованы все дилерские центры GM-АВТОВАЗ, работающие в РФ.

Прежде сообщалось, что за девять месяцев нынешнего года на рынке России продажи автомобиля Chevrolet Niva составили 20617 единиц. Показатель по сравнению с прошлогодним упал на 7%.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:06

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