Екатерина Вуличенко призналась, что из-за беременности смотрит на мир по-другому

Об интересном положении Екатерины Вуличенко ее поклонники догадывались уже долгое время. И вот совсем недавно она решила показать в Instagram свежие снимки, где округлившийся живот спрятать одеждой уже не удается.Под последней публикацией Вуличенко рассказала, что стала настоящим «жаворонком», хотя всегда нежилась в кровати почти до полудня, а тому, кто посмел бы вытянуть ее оттуда в выходной, крепко досталось бы. Однако уже 9 месяцев подряд ей нравится просыпаться рано. Непередаваемые ощущения у актрисы вызывает ранняя воскресная прогулка по пустой столице под звон церковных колоколов.