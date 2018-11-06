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Екатерина Вуличенко призналась, что из-за беременности смотрит на мир по-другому

Российская актриса Екатерина Вуличенко опубликовала в своем блоге Instagram снимок, который подтвердил слухи об ее беременности. Артистка призналась, что теперь смотрит на мир совсем по-другому.

Екатерина Вуличенко призналась, что из-за беременности смотрит на мир по-другому

Об интересном положении Екатерины Вуличенко ее поклонники догадывались уже долгое время. И вот совсем недавно она решила показать в Instagram свежие снимки, где округлившийся живот спрятать одеждой уже не удается.

Под последней публикацией Вуличенко рассказала, что стала настоящим «жаворонком», хотя всегда нежилась в кровати почти до полудня, а тому, кто посмел бы вытянуть ее оттуда в выходной, крепко досталось бы. Однако уже 9 месяцев подряд ей нравится просыпаться рано. Непередаваемые ощущения у актрисы вызывает ранняя воскресная прогулка по пустой столице под звон церковных колоколов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:15

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