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Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о ненужности молодежи

Известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение чиновнице, которая указала не ненужность молодежи государству. Своей творческой работой лидер «Ленинграда» поделился в Instagram.

Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о ненужности молодежи

Сергея Шнурова удивило высказывание Ольги Глацких. Она заявила, что государство молодежи ничего не должно, ведь за них отвечают родители, которые подарили им жизнь.

«Мы биомасса, человеческая слизь, мы ни к чему вообще-то родились», - такие строки пришли на ум Сергею Шнурову после просмотра выступления чиновницы.

Встреча с волонтерами прошла в Кировограде. На ней Ольга Глацких заявила, что государства не просило рожать молодежь. Позже слова чиновницы раскритиковал глава Свердловской области и члены Госдумы. Сама Глацких впоследствии извинилась за свое резкое выступление и оправдалась, что некоторые фразы были просто вырваны из контекста, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:47

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