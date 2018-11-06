Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о ненужности молодежи
Известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение чиновнице, которая указала не ненужность молодежи государству. Своей творческой работой лидер «Ленинграда» поделился в Instagram.
Сергея Шнурова удивило высказывание Ольги Глацких. Она заявила, что государство молодежи ничего не должно, ведь за них отвечают родители, которые подарили им жизнь.
«Мы биомасса, человеческая слизь, мы ни к чему вообще-то родились», - такие строки пришли на ум Сергею Шнурову после просмотра выступления чиновницы.
Встреча с волонтерами прошла в Кировограде. На ней Ольга Глацких заявила, что государства не просило рожать молодежь. Позже слова чиновницы раскритиковал глава Свердловской области и члены Госдумы. Сама Глацких впоследствии извинилась за свое резкое выступление и оправдалась, что некоторые фразы были просто вырваны из контекста, сообщает портал «Слово и дело».
Сергея Шнурова удивило высказывание Ольги Глацких. Она заявила, что государство молодежи ничего не должно, ведь за них отвечают родители, которые подарили им жизнь.
«Мы биомасса, человеческая слизь, мы ни к чему вообще-то родились», - такие строки пришли на ум Сергею Шнурову после просмотра выступления чиновницы.
Встреча с волонтерами прошла в Кировограде. На ней Ольга Глацких заявила, что государства не просило рожать молодежь. Позже слова чиновницы раскритиковал глава Свердловской области и члены Госдумы. Сама Глацких впоследствии извинилась за свое резкое выступление и оправдалась, что некоторые фразы были просто вырваны из контекста, сообщает портал «Слово и дело».
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:47