Эксперты предупреждают об опасности использования деревянной посуды





Специалисты отмечают, что даже невидимые глазу микротрещины на поверхности деревянной тарелки, ложки или разделочной доски, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Регулярное мытьё и обработка такой посуды не принесёт желаемого результата. Ежедневное взаимодействие деревянной посуды с водой, наоборот, способствует большему размножению вредных микроорганизмов.Также, за счёт того, что древесина является пористым материалом, это позволяет ей впитывать остаточные запахи пищи и со временем процесс приёма еды из такой посуды становится не очень приятным.Ещё одним минусом является сугубо эстетический - дерево в процессе эксплуатации темнеет и теряет первоначальную привлекательность. Исследователи уверяют, что даже тщательный уход за деревянной утварью не спасёт от возможных проблем со здоровьем.