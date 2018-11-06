Эксперты предупреждают об опасности использования деревянной посуды
Эксперты предупреждают, что использование при приготовлении и приеме пищи деревянной посуды может нанести вред здоровью. По результатам исследований, деревянная утварь таит в себе немало опасностей.
Специалисты отмечают, что даже невидимые глазу микротрещины на поверхности деревянной тарелки, ложки или разделочной доски, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Регулярное мытьё и обработка такой посуды не принесёт желаемого результата. Ежедневное взаимодействие деревянной посуды с водой, наоборот, способствует большему размножению вредных микроорганизмов.
Также, за счёт того, что древесина является пористым материалом, это позволяет ей впитывать остаточные запахи пищи и со временем процесс приёма еды из такой посуды становится не очень приятным.
Ещё одним минусом является сугубо эстетический - дерево в процессе эксплуатации темнеет и теряет первоначальную привлекательность. Исследователи уверяют, что даже тщательный уход за деревянной утварью не спасёт от возможных проблем со здоровьем.
Специалисты отмечают, что даже невидимые глазу микротрещины на поверхности деревянной тарелки, ложки или разделочной доски, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Регулярное мытьё и обработка такой посуды не принесёт желаемого результата. Ежедневное взаимодействие деревянной посуды с водой, наоборот, способствует большему размножению вредных микроорганизмов.
Также, за счёт того, что древесина является пористым материалом, это позволяет ей впитывать остаточные запахи пищи и со временем процесс приёма еды из такой посуды становится не очень приятным.
Ещё одним минусом является сугубо эстетический - дерево в процессе эксплуатации темнеет и теряет первоначальную привлекательность. Исследователи уверяют, что даже тщательный уход за деревянной утварью не спасёт от возможных проблем со здоровьем.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:00