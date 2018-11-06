АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Эксперты предупреждают об опасности использования деревянной посуды

Эксперты предупреждают, что использование при приготовлении и приеме пищи деревянной посуды может нанести вред здоровью. По результатам исследований, деревянная утварь таит в себе немало опасностей.

Эксперты предупреждают об опасности использования деревянной посуды

Специалисты отмечают, что даже невидимые глазу микротрещины на поверхности деревянной тарелки, ложки или разделочной доски, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Регулярное мытьё и обработка такой посуды не принесёт желаемого результата. Ежедневное взаимодействие деревянной посуды с водой, наоборот, способствует большему размножению вредных микроорганизмов.

Также, за счёт того, что древесина является пористым материалом, это позволяет ей впитывать остаточные запахи пищи и со временем процесс приёма еды из такой посуды становится не очень приятным.

Ещё одним минусом является сугубо эстетический - дерево в процессе эксплуатации темнеет и теряет первоначальную привлекательность. Исследователи уверяют, что даже тщательный уход за деревянной утварью не спасёт от возможных проблем со здоровьем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Просмотреть все новости