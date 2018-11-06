АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску развития рака молочной железы
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео

В СМИ появилась подборка рендеров, на которых представлен смартфон Nokia 9. Официальной презентации девайса пока не было, но его уже показали на видео.

Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео

Nokia 9 должен стать следующим флагманом от компании HMD Global. Рендеры показывают особенности дизайна устройства, включая необычную камеру, получившую сразу пять объективов.

Размер экрана составит 5,9 дюйма, а разрешение - QHD+. Если говорить о соотношении сторон, то этот показатель достигает 18:9. Над экраном находится одинарная фронтальная камера и два сенсора. На корпусе незаметно расположен аппаратный отпечаток пальцев. Велика вероятность, что он будет находиться под дисплеем.

Смартфон обзаведется поддержкой беспроводной зарядки. На нижней грани имеется решетка динамика и основной микрофон. Рендеры говорят, что производитель не снабдил Nokia 9 стандартным разъемом под наушники.

В качестве операционной системы выступит Android 9 Pie. Аппаратной основой станет Snapdragon 845. Он будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.

Ожидается, что смартфон дебютирует в начале следующего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за надписи
В США 11-летний сын угнал внедорожник матери
Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов
Солнечный зонд Parker Solar приблизился к Солнцу
Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами
Самая дешевая квартира Московской области оценена
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого»
Почти 70% россиян страдают от нехватки йода
Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову
Польские учёные заявили, что яблоки снижают риск
Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о
Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий
"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова
Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри
СК РФ показал видео с места гибели многодетной
Украинский депутат хотел купить подарок маме за
Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как
Просмотреть все новости