Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
В СМИ появилась подборка рендеров, на которых представлен смартфон Nokia 9. Официальной презентации девайса пока не было, но его уже показали на видео.
Nokia 9 должен стать следующим флагманом от компании HMD Global. Рендеры показывают особенности дизайна устройства, включая необычную камеру, получившую сразу пять объективов.
Размер экрана составит 5,9 дюйма, а разрешение - QHD+. Если говорить о соотношении сторон, то этот показатель достигает 18:9. Над экраном находится одинарная фронтальная камера и два сенсора. На корпусе незаметно расположен аппаратный отпечаток пальцев. Велика вероятность, что он будет находиться под дисплеем.
Смартфон обзаведется поддержкой беспроводной зарядки. На нижней грани имеется решетка динамика и основной микрофон. Рендеры говорят, что производитель не снабдил Nokia 9 стандартным разъемом под наушники.
В качестве операционной системы выступит Android 9 Pie. Аппаратной основой станет Snapdragon 845. Он будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.
Ожидается, что смартфон дебютирует в начале следующего года.
Nokia 9 должен стать следующим флагманом от компании HMD Global. Рендеры показывают особенности дизайна устройства, включая необычную камеру, получившую сразу пять объективов.
Размер экрана составит 5,9 дюйма, а разрешение - QHD+. Если говорить о соотношении сторон, то этот показатель достигает 18:9. Над экраном находится одинарная фронтальная камера и два сенсора. На корпусе незаметно расположен аппаратный отпечаток пальцев. Велика вероятность, что он будет находиться под дисплеем.
Смартфон обзаведется поддержкой беспроводной зарядки. На нижней грани имеется решетка динамика и основной микрофон. Рендеры говорят, что производитель не снабдил Nokia 9 стандартным разъемом под наушники.
В качестве операционной системы выступит Android 9 Pie. Аппаратной основой станет Snapdragon 845. Он будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ. Емкость аккумулятора составит 4150 мАч.
Ожидается, что смартфон дебютирует в начале следующего года.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:35