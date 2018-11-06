АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску развития рака молочной железы
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует насилие

Скандально-известное реалити-шоу «Дом-2» в своих выпусках продолжает пропагандировать насилие и жестокость.

Доказательством этому является то, что после того, как Наталья Игрунова и Ольга Сударкина жестко подрались на Сейшельских островах, руководство телепроекта «Дом-2» не приняло никаких мер.

Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует насилие

На данный момент многие бывшие участники и телезрители «Дома-2» продолжают высказывать свое мнение по поводу жуткой потасовки между Игруновой и Сударкиной, тем не менее, организаторы телестройки не предпринимают ровным счетом ничего. Более того, телеведущая реалити Ольга Орлова дала понять на Лобном месте, когда пострадавшая девушка показала прямо на многомиллионную аудиторию страшные следы насилия на своем лице, что Ольгу не только не отправят за ворота, но и не накажут за драку.

Сейчас многие телезрители задались вопросом, а почему собственно администрация «Дома-2» бездействует. И как оказалось, некоторые поклонники телепроекта уже нашли ответ. Дело в том, что многие из них вспомнили откровения бывших участников телестройки, которые не так давно попали в СМИ.

Оказывается, что каждый день «на планерке» каждому из участников реалити-шоу выдают сценарий – кого нужно достать, унизить, побить или «поволшебничать». Становится понятно, почему же руководство телестройки ничего не делает, ведь именно оно и направило Ольгу Сударкину побить Наталью Игрунову, пока из «Острова любви» уехал ее возлюбленный.

Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует насилие

Многие поклонники «Дома-2» убеждены, что администрацию проекта тревожит только собственный доход, и им «ни жарко, ни холодно» от того, что происходит с тем или иным участником шоу.

«Меру уголовного деяния Ольги Сударкиной, как и степень телесных повреждений, должен определить суд, но и мы, как телезрители просто обязаны потребовать притянуть к ответственности не только домовцев, которые то и дело распускают руки, но и администрацию «Дома-2»!» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

К слову, телезрители телепроекта уверены, что руководство «Дома-2» должно понести наказание по статье 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой информации», в которой запрещается СМИ распространять материалы, пропагандирующие насилие.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за надписи
В США 11-летний сын угнал внедорожник матери
Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов
Солнечный зонд Parker Solar приблизился к Солнцу
Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами
Самая дешевая квартира Московской области оценена
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого»
Почти 70% россиян страдают от нехватки йода
Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову
Польские учёные заявили, что яблоки снижают риск
Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о
Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий
"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова
Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри
СК РФ показал видео с места гибели многодетной
Украинский депутат хотел купить подарок маме за
Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как
Просмотреть все новости