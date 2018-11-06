Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует насилие

«Меру уголовного деяния Ольги Сударкиной, как и степень телесных повреждений, должен определить суд, но и мы, как телезрители просто обязаны потребовать притянуть к ответственности не только домовцев, которые то и дело распускают руки, но и администрацию «Дома-2»!» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.





Доказательством этому является то, что после того, как Наталья Игрунова и Ольга Сударкина жестко подрались на Сейшельских островах, руководство телепроекта «Дом-2» не приняло никаких мер.На данный момент многие бывшие участники и телезрители «Дома-2» продолжают высказывать свое мнение по поводу жуткой потасовки между Игруновой и Сударкиной, тем не менее, организаторы телестройки не предпринимают ровным счетом ничего. Более того, телеведущая реалити Ольга Орлова дала понять на Лобном месте, когда пострадавшая девушка показала прямо на многомиллионную аудиторию страшные следы насилия на своем лице, что Ольгу не только не отправят за ворота, но и не накажут за драку.Сейчас многие телезрители задались вопросом, а почему собственно администрация «Дома-2» бездействует. И как оказалось, некоторые поклонники телепроекта уже нашли ответ. Дело в том, что многие из них вспомнили откровения бывших участников телестройки, которые не так давно попали в СМИ.Оказывается, что каждый день «на планерке» каждому из участников реалити-шоу выдают сценарий – кого нужно достать, унизить, побить или «поволшебничать». Становится понятно, почему же руководство телестройки ничего не делает, ведь именно оно и направило Ольгу Сударкину побить Наталью Игрунову, пока из «Острова любви» уехал ее возлюбленный.Многие поклонники «Дома-2» убеждены, что администрацию проекта тревожит только собственный доход, и им «ни жарко, ни холодно» от того, что происходит с тем или иным участником шоу.К слову, телезрители телепроекта уверены, что руководство «Дома-2» должно понести наказание по статье 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой информации», в которой запрещается СМИ распространять материалы, пропагандирующие насилие.