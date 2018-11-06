Светлана Зейналова крестила младшую дочь





На крещении девочки присутствовали только самые близкие люди. Событие происходило в одном из храмов, находящегося в Подмосковье.Второй дочке Светланы при крещении дали имя Вероника. Крёстной мамой стала подруга журналистки - Анастасия, их дружба длится уже более 15 лет. Светлана Зейналова выражает радость по поводу такого события, так как теперь они с Анастасией не только подруги, но даже, можно сказать, родственники.На крестинах были отец второй дочери Дмитрий и её старшая сестра Александра. Зейналова намекнула о том, что она обдумывает предложение своего молодого избранника о замужестве. Но обручального кольца пока на руке у неё так и не появилось.Зейналова не стесняется говорить о своём избраннике, как об идеальном мужчине. Ведущая также поделилась в сети фотографиями со своей пятимесячной дочкой на руках у Дмитрия, отца девочки.