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Светлана Зейналова крестила младшую дочь

Светлана Зейналова поделилась фотографиями с места крещения младшей дочери. Крёстной мамой Вероники стала Анастасия, которая является подругой журналистки уже более 15 лет.

Светлана Зейналова крестила младшую дочь

На крещении девочки присутствовали только самые близкие люди. Событие происходило в одном из храмов, находящегося в Подмосковье.

Второй дочке Светланы при крещении дали имя Вероника. Крёстной мамой стала подруга журналистки - Анастасия, их дружба длится уже более 15 лет. Светлана Зейналова выражает радость по поводу такого события, так как теперь они с Анастасией не только подруги, но даже, можно сказать, родственники.

На крестинах были отец второй дочери Дмитрий и её старшая сестра Александра. Зейналова намекнула о том, что она обдумывает предложение своего молодого избранника о замужестве. Но обручального кольца пока на руке у неё так и не появилось.

Зейналова не стесняется говорить о своём избраннике, как об идеальном мужчине. Ведущая также поделилась в сети фотографиями со своей пятимесячной дочкой на руках у Дмитрия, отца девочки.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 11:45

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