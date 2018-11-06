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Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем рождения Павла Прилучного

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем рождения в Instagram своего супруга Павла Прилучного. Взволнованные поклонники заподозрили, что у пары начался кризис.

Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем рождения Павла Прилучного

Супруг Агаты Муцениеце Павел Прилучный вчера (5 ноября) отметил свой 31 день рождения. Друзья и поклонники поздравили его с этим праздником во всех социальных сетях, включая Instagram. Но жена актера сделала это в самый последний момент, да еще и под «напором» фанатов. Этой ночью актриса все же опубликовала пост, посвященный супругу. В шутку она сравнила этот день с Новым годом, потому что весь день звонит телефон, и с другого конца провода звучат поздравления. Она призналась мужу в любви и в том, что счастлива только от одной его улыбки, также актриса пожелала ему счастья. «Ты – вселенная!» - подытожила Муцениеце. А волнующимся поклонникам она ответила, что соцсети не являются показателем, и поздравления Прилучный получил от нее лично еще утром.

Многие почитатели творчества Агаты Муцениеце, увидев в ее блоге публикацию с поздравлением, успокоились. Ведь из-за долгого молчания среди них поползли слухи о новых сложностях между супругами. Однако Муцениеце и Прилучный уверяют, что пережитые недавно трудности во взаимоотношениях помогли укрепить их союз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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