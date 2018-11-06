Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов заставил дочь пройти дочь тест ДНК





43-летний Игорь Богомазов, экс-солист группы «Отпетые мошенники», отказывается платить алименты и заставил дочь Варвару пройти тест на определение отцовства, об этом недавно рассказала Юлия, бывшая жена певца. Их брак распался уже довольно давно, на алименты Юля подала ещё в 2006 году. Первое время Игорь исправно выплачивал положенные десять тысяч рублей в месяц, но потом пропал на несколько лет. За это время накопилось около шестисот тысяч рублей задолженности. Судебные приставы нашли нерадивого отца и завели судебное дело за неуплату алиментов.Уже несколько лет Богомазов судится с бывшей женой, он даже попытался доказать, что 17-летняя Варя не является его дочерью, но тест ДНК показал, что именно он является биологическим отцом девочки. Не смотря на сложные взаимоотношения между родителями, Варвара не отказывается от общения с отцом, они иногда встречаются и переписываются в социальных сетях.