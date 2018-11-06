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Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов заставил дочь пройти дочь тест ДНК

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов сомневается в своём отцовстве. Он настоял на прохождении дочерью ДНК-теста. По словам бывшей жены певца, певец давно не выплачивает алименты и накопил уже достаточно большую сумму задолженности.

Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов заставил дочь пройти дочь тест ДНК

43-летний Игорь Богомазов, экс-солист группы «Отпетые мошенники», отказывается платить алименты и заставил дочь Варвару пройти тест на определение отцовства, об этом недавно рассказала Юлия, бывшая жена певца. Их брак распался уже довольно давно, на алименты Юля подала ещё в 2006 году. Первое время Игорь исправно выплачивал положенные десять тысяч рублей в месяц, но потом пропал на несколько лет. За это время накопилось около шестисот тысяч рублей задолженности. Судебные приставы нашли нерадивого отца и завели судебное дело за неуплату алиментов.

Уже несколько лет Богомазов судится с бывшей женой, он даже попытался доказать, что 17-летняя Варя не является его дочерью, но тест ДНК показал, что именно он является биологическим отцом девочки. Не смотря на сложные взаимоотношения между родителями, Варвара не отказывается от общения с отцом, они иногда встречаются и переписываются в социальных сетях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:30

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