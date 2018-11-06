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Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за надписи на своей школьной тетради

В последнее время популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала часто пускать слезу на сцене и в эфире, что наталкивает ее фанатов на мысль о беременности.

Ведь склонность к эйфории и плаксивости присуща женщинам в «интересном положении», и если ранее Бузова просто принимала некоторые ситуации близко к сердцу, то теперь Ольга плачет по любому поводу.

Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за надписи на своей школьной тетради

В одном из последних эфиров звезда расплакалась при рассказе о своей девичьей тетради, которая была подписана словами «Я Оля, и этим все сказано».

Общаясь с фанатами во время концерта, Бузова рассказала об эпизоде, когда ее мама нашла эту школьную тетрадку, и это вызвало у нее слезы.

Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за надписи на своей школьной тетради

Официальных заявлений о беременности Бузовой не поступало, и все разговоры об этом, являются лишь слухами. Но не бывает дыма без огня, и возможно вскоре фигура Ольги заметно округлится. Примечательно, что в отцы якобы будущего ребенка поклонники Ольги прочат все того же победителя «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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