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Украинская певица Таисия Повалий заставила плакать гостей Кремля

Исполнив шлягеры на украинском языке, Таисия Повалий заставила плакать зрителей Кремлевского зала. В течение шести лет украинская певица не выступала с сольными концертами в российской столице, но в этом году она предстала перед шеститысячной публикой в Кремле с программой «Сердце — дом для любви».

Украинская певица Таисия Повалий заставила плакать гостей Кремля

Музыкальная программа Таисии Повалий была наполнена мудрыми и философскими песнями. Статисты и сама певица выступали перед зрителями в дорогих костюмах. Повалий заворожила слушателей своим голосом, а когда начала исполнять такие хиты, как «Ой, у вишневому саду» и «Цвiте терен», то гости Кремля не могли сдержать слез.

По словам Филиппа Киркорова, Таисия Повалий в тот вечер стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Музыкант не может себе представить, чтобы сегодня со сцены дворца спорта «Украина» звучали песни на русском языке, тогда как Повалий исполнила на сцене Кремля множество хитов на украинском языке.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:06

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