Украинская певица Таисия Повалий заставила плакать гостей Кремля





Музыкальная программа Таисии Повалий была наполнена мудрыми и философскими песнями. Статисты и сама певица выступали перед зрителями в дорогих костюмах. Повалий заворожила слушателей своим голосом, а когда начала исполнять такие хиты, как «Ой, у вишневому саду» и «Цвiте терен», то гости Кремля не могли сдержать слез.По словам Филиппа Киркорова, Таисия Повалий в тот вечер стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Музыкант не может себе представить, чтобы сегодня со сцены дворца спорта «Украина» звучали песни на русском языке, тогда как Повалий исполнила на сцене Кремля множество хитов на украинском языке.