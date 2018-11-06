Украинская певица Таисия Повалий заставила плакать гостей Кремля
Исполнив шлягеры на украинском языке, Таисия Повалий заставила плакать зрителей Кремлевского зала. В течение шести лет украинская певица не выступала с сольными концертами в российской столице, но в этом году она предстала перед шеститысячной публикой в Кремле с программой «Сердце — дом для любви».
Музыкальная программа Таисии Повалий была наполнена мудрыми и философскими песнями. Статисты и сама певица выступали перед зрителями в дорогих костюмах. Повалий заворожила слушателей своим голосом, а когда начала исполнять такие хиты, как «Ой, у вишневому саду» и «Цвiте терен», то гости Кремля не могли сдержать слез.
По словам Филиппа Киркорова, Таисия Повалий в тот вечер стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Музыкант не может себе представить, чтобы сегодня со сцены дворца спорта «Украина» звучали песни на русском языке, тогда как Повалий исполнила на сцене Кремля множество хитов на украинском языке.
Музыкальная программа Таисии Повалий была наполнена мудрыми и философскими песнями. Статисты и сама певица выступали перед зрителями в дорогих костюмах. Повалий заворожила слушателей своим голосом, а когда начала исполнять такие хиты, как «Ой, у вишневому саду» и «Цвiте терен», то гости Кремля не могли сдержать слез.
По словам Филиппа Киркорова, Таисия Повалий в тот вечер стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Музыкант не может себе представить, чтобы сегодня со сцены дворца спорта «Украина» звучали песни на русском языке, тогда как Повалий исполнила на сцене Кремля множество хитов на украинском языке.