Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным миллионером Александром Росляковым
Российская певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Рита Дакота опубликовала в своем блоге Instagram видеоролик, где играет в гольф. Забыв о сложном разводе, артистка улетела на остров Бали снимать новый клип. Предложение поиграть в гольф она получила от известного миллионера Александра Рослякова.
Рита Дакота активно делится с читателями микроблога Instagram моментами своей жизни. На днях она показала короткий видеоролик, на котором уверенно держит в руках клюшку для гольфа и пытается забить мяч в лунку. В комментариях к посту Дакота отметила, что этот спорт станет одним из любимых. Не так давно артистка пережила сложный развод с российским певцом Владом Соколовским, который успели обсудить все. Однако певица взяла себя в руки и продолжила работу, а именно, вместе со своими друзьями улетела на индонезийский остров Бали, чтобы снять там новый видеоклип.
В один из дней пребывания на курорте певица получила приглашение поиграть в гольф от русского миллионера, владельца одной из крупных компаний, занимающейся грузоперевозками Александра Рослякова. Он живет на Бали вместе с семьей и знаком со многими артистами отечественного шоу-бизнеса. Читатели блога Риты Дакоты стали задавать вопросы о том, какие отношения связывают ее и этого влиятельного человека, на что она отвечала, что он просто хороший друг и человек с большой буквы.
Рита Дакота активно делится с читателями микроблога Instagram моментами своей жизни. На днях она показала короткий видеоролик, на котором уверенно держит в руках клюшку для гольфа и пытается забить мяч в лунку. В комментариях к посту Дакота отметила, что этот спорт станет одним из любимых. Не так давно артистка пережила сложный развод с российским певцом Владом Соколовским, который успели обсудить все. Однако певица взяла себя в руки и продолжила работу, а именно, вместе со своими друзьями улетела на индонезийский остров Бали, чтобы снять там новый видеоклип.
В один из дней пребывания на курорте певица получила приглашение поиграть в гольф от русского миллионера, владельца одной из крупных компаний, занимающейся грузоперевозками Александра Рослякова. Он живет на Бали вместе с семьей и знаком со многими артистами отечественного шоу-бизнеса. Читатели блога Риты Дакоты стали задавать вопросы о том, какие отношения связывают ее и этого влиятельного человека, на что она отвечала, что он просто хороший друг и человек с большой буквы.