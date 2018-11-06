Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным миллионером Александром Росляковым

Рита Дакота активно делится с читателями микроблога Instagram моментами своей жизни. На днях она показала короткий видеоролик, на котором уверенно держит в руках клюшку для гольфа и пытается забить мяч в лунку. В комментариях к посту Дакота отметила, что этот спорт станет одним из любимых. Не так давно артистка пережила сложный развод с российским певцом Владом Соколовским, который успели обсудить все. Однако певица взяла себя в руки и продолжила работу, а именно, вместе со своими друзьями улетела на индонезийский остров Бали, чтобы снять там новый видеоклип.В один из дней пребывания на курорте певица получила приглашение поиграть в гольф от русского миллионера, владельца одной из крупных компаний, занимающейся грузоперевозками Александра Рослякова. Он живет на Бали вместе с семьей и знаком со многими артистами отечественного шоу-бизнеса. Читатели блога Риты Дакоты стали задавать вопросы о том, какие отношения связывают ее и этого влиятельного человека, на что она отвечала, что он просто хороший друг и человек с большой буквы.