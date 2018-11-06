Солнечный зонд Parker Solar приблизился к Солнцу на рекордное расстояние - NASA
В августе 2018 года американским космическим агентством NASA к Солнцу был запущен зонд Parker Solar, который уже приблизился к звезде на рекордное расстояние. К 15 ноября зонд наберёт скорость 343 тыс. км/час, и это сделает его самым быстрым космическим летательным аппаратом из созданных за всю историю освоения космоса, сообщает NASA.
В американском космическом агентстве планируют, что солнечный зонд Parker Solar приблизится на минимальное расстояние к Солнцу, что составляет 6,1 млн. км. Температура солнечной короны на этом расстоянии достигает двух миллионов градусов Цельсия. Процесс сближения зонда с Солнцем, по словам учёных, будет длиться около семи лет. К декабрю 2024 года должно состояться максимальное сближение.
Солнечный зонд Parker Solar запущен, в том числе, и с целью объяснения коронального нагревания. Существующие теории этого явления пока доказать не представляется возможным, поэтому учёные надеются, что данные, собранные зондом смогут значительно продвинуть солнечную астрофизику.
В американском космическом агентстве планируют, что солнечный зонд Parker Solar приблизится на минимальное расстояние к Солнцу, что составляет 6,1 млн. км. Температура солнечной короны на этом расстоянии достигает двух миллионов градусов Цельсия. Процесс сближения зонда с Солнцем, по словам учёных, будет длиться около семи лет. К декабрю 2024 года должно состояться максимальное сближение.
Солнечный зонд Parker Solar запущен, в том числе, и с целью объяснения коронального нагревания. Существующие теории этого явления пока доказать не представляется возможным, поэтому учёные надеются, что данные, собранные зондом смогут значительно продвинуть солнечную астрофизику.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:40