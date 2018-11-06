Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову снимками семейной идиллии

«Эта фотография точно была опубликована для Бузовой! Зачем только так делать, не понятно? Особенно зная, что она сейчас находится в положении..», «Тарасов насмехается над беременной одинокой Бузовой, вот и все!», «Как так можно? Бедная Ольга. Нельзя так! Не ожидала от Тарасова такого!» - продолжают писать интернет-пользователи в Сети.



Не так давно в Сети появилась информация о том, что поющая телеведущая Ольга Бузова находится в интересном положении, которое продолжает тщательно скрывать от общественности. По мнению сетевых экспертов, телезнаменитость изменилась не только внешне, но и поведением.Практически все заметили, что Ольга стала более женственной, чуткой и сентиментальной, да и ее недавнее признание много о чем говорит. Ведь Бузова во всеуслышание заявила, что уже очень хочет стать мамой и обзавестись прекрасной дочуркой.Конечно же, что подобные изменения в теледиве невозможно было не заметить. Именно поэтому на данный момент комментаторы продолжают обсуждать в Сети, кто же может быть отцом будущего малыша самой Ольги Бузовой. Некоторые фолловеры убеждены в том, что забеременела знаменитость от Дениса Лебедева – победителя телепроекта «Замуж за Бузову».Всем известно, что Бузова рассталась с Лебедевым и не скрывает, что находится в довольно тяжелом состоянии, с которым пытается справиться, усердно занимаясь своей певческой карьерой. В свою очередь, бывший супруг Ольги продолжает делать все возможное для того, чтобы самочувствие теледивы не улучшилось.На днях ранее горячо любимый Ольгой Дмитрий Тарасов разместил в личном микроблоге трогательную фотографию, на которой он запечатлен с новорожденной наследницей. Сложно не обратить внимание на то, что футболист принялся куда активней публиковать снимки с дочерью, после того, как появилась информация о одинокой беременной Бузовой.На сегодняшний день этот момент активно обсуждается в Сети читателями. По мнению фолловеров, спортсмен фотографиями семейной идиллии попросту «добивает» сентиментальную Ольгу Бузову.