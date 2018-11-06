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Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову снимками семейной идиллии

Дмитрий Тарасов продолжает публиковать у себя на страничке в Instagram семейные фотографии с дочерью, чем очень злит бывшую супругу – Ольгу Бузову.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что поющая телеведущая Ольга Бузова находится в интересном положении, которое продолжает тщательно скрывать от общественности. По мнению сетевых экспертов, телезнаменитость изменилась не только внешне, но и поведением.

Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову снимками семейной идиллии

Практически все заметили, что Ольга стала более женственной, чуткой и сентиментальной, да и ее недавнее признание много о чем говорит. Ведь Бузова во всеуслышание заявила, что уже очень хочет стать мамой и обзавестись прекрасной дочуркой.

Конечно же, что подобные изменения в теледиве невозможно было не заметить. Именно поэтому на данный момент комментаторы продолжают обсуждать в Сети, кто же может быть отцом будущего малыша самой Ольги Бузовой. Некоторые фолловеры убеждены в том, что забеременела знаменитость от Дениса Лебедева – победителя телепроекта «Замуж за Бузову».

Всем известно, что Бузова рассталась с Лебедевым и не скрывает, что находится в довольно тяжелом состоянии, с которым пытается справиться, усердно занимаясь своей певческой карьерой. В свою очередь, бывший супруг Ольги продолжает делать все возможное для того, чтобы самочувствие теледивы не улучшилось.

Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову снимками семейной идиллии

На днях ранее горячо любимый Ольгой Дмитрий Тарасов разместил в личном микроблоге трогательную фотографию, на которой он запечатлен с новорожденной наследницей. Сложно не обратить внимание на то, что футболист принялся куда активней публиковать снимки с дочерью, после того, как появилась информация о одинокой беременной Бузовой.

На сегодняшний день этот момент активно обсуждается в Сети читателями. По мнению фолловеров, спортсмен фотографиями семейной идиллии попросту «добивает» сентиментальную Ольгу Бузову.

«Эта фотография точно была опубликована для Бузовой! Зачем только так делать, не понятно? Особенно зная, что она сейчас находится в положении..», «Тарасов насмехается над беременной одинокой Бузовой, вот и все!», «Как так можно? Бедная Ольга. Нельзя так! Не ожидала от Тарасова такого!» - продолжают писать интернет-пользователи в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:57

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