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Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей

Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей. Речь идет об однокомнатном жилье в старом двухэтажном доме в Талдомском районе. Потенциальным владельцам этой квартиры предлагается брать воду из колодца.

Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей

Объявление о продаже самой дешевой квартиры столичного региона появилось в базах данных ЦИАН и Domofond.ru. Продавец сообщил, что крыша здания подтекает, а отапливать квартиру с общей площадью в 31 квадратный метр можно газовым котлом. При этом известно, что данная квартира – единственная жилая во всем доме, поскольку больше никто в здании не живет последние четыре года.

Согласно статистическим данным, в среднем стоимость квартиры в Московской области колеблется в районе 4,5 миллионов рублей.



 
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Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:15

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