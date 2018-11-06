Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей
Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей. Речь идет об однокомнатном жилье в старом двухэтажном доме в Талдомском районе. Потенциальным владельцам этой квартиры предлагается брать воду из колодца.
Объявление о продаже самой дешевой квартиры столичного региона появилось в базах данных ЦИАН и Domofond.ru. Продавец сообщил, что крыша здания подтекает, а отапливать квартиру с общей площадью в 31 квадратный метр можно газовым котлом. При этом известно, что данная квартира – единственная жилая во всем доме, поскольку больше никто в здании не живет последние четыре года.
Согласно статистическим данным, в среднем стоимость квартиры в Московской области колеблется в районе 4,5 миллионов рублей.
Объявление о продаже самой дешевой квартиры столичного региона появилось в базах данных ЦИАН и Domofond.ru. Продавец сообщил, что крыша здания подтекает, а отапливать квартиру с общей площадью в 31 квадратный метр можно газовым котлом. При этом известно, что данная квартира – единственная жилая во всем доме, поскольку больше никто в здании не живет последние четыре года.
Согласно статистическим данным, в среднем стоимость квартиры в Московской области колеблется в районе 4,5 миллионов рублей.
Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:15