Самая дешевая квартира Московской области оценена в 250 тысяч рублей





Объявление о продаже самой дешевой квартиры столичного региона появилось в базах данных ЦИАН и Domofond.ru. Продавец сообщил, что крыша здания подтекает, а отапливать квартиру с общей площадью в 31 квадратный метр можно газовым котлом. При этом известно, что данная квартира – единственная жилая во всем доме, поскольку больше никто в здании не живет последние четыре года.Согласно статистическим данным, в среднем стоимость квартиры в Московской области колеблется в районе 4,5 миллионов рублей.