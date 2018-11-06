Почти 70% россиян страдают от нехватки йода





Благодаря наличию йода организм человека способен синтезировать гормоны щитовидной железы. Для нормального функционирования организма человеку ежедневно необходимо потреблять 150 мкг соли, что составляет суточную норму.Особо опасен дефицит йода для беременных. Он приводит к тому, что у плода начинают развиваться глухота, слепота, кретинизм и паралич. Сбалансированное питание позволяет поддерживать нормальный уровень йода. В умеренных количествах йод содержится в белом мясе, рыбе и молочных продуктах. Если же врачи обнаружили дефицит йода, то восполнить баланс элемента может помочь йодированная соль.