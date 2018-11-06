Польские учёные заявили, что яблоки снижают риск онкологических заболеваний





В исследованиях польских учёных приняли участие около шестисот человек с онкологическими заболеваниями и около восьмисот здоровых людей. Специалисты подробно изучали рацион их ежедневного питания. В результате было выявлено, что у людей, ежедневно употреблявших в еду яблоки, риск возникновения рака кишечника на 50% меньше, чем у людей, отказывающихся от этого фрукта.Яблоки содержат большое количество гетероциклических кислородсодержащих органических соединений, которые не дают свободным радикалам повреждать ткани. Эти соединения препятствуют размножению опухолевых клеток и возникновению раковых заболеваний, утверждают учёные.