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Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий хохот у болельщиков

На родине известного футболиста Мохамеда Салаха, в городе Шарм-эль-Шейх (Египет) появилась статуя в честь знаменитого на весь мир спортсмена. Но небольшой памятник с карикатурной фигуркой вызвал дикий хохот среди болельщиков, которые принялись на все лады критиковать скульптора и его идею.

Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий хохот у болельщиков

Мохамед Салах, возглавляющий Сборную Египта и являющийся ведущим форвардом английского «Ливерпуля», пользуется заслуженной славой среди своих фанатов.

Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий хохот у болельщиков

Как пишет портал Goal.Com, статуя в честь футболиста, открытая на престижном форуме, должна была стать символом надежды для египетской молодежи. Но гротескная фигурка с огромной головой и маленькими ножками и ручками произвела на публику обратное впечатление.



 
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Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:30

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