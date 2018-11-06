Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий хохот у болельщиков
На родине известного футболиста Мохамеда Салаха, в городе Шарм-эль-Шейх (Египет) появилась статуя в честь знаменитого на весь мир спортсмена. Но небольшой памятник с карикатурной фигуркой вызвал дикий хохот среди болельщиков, которые принялись на все лады критиковать скульптора и его идею.
Мохамед Салах, возглавляющий Сборную Египта и являющийся ведущим форвардом английского «Ливерпуля», пользуется заслуженной славой среди своих фанатов.
Как пишет портал Goal.Com, статуя в честь футболиста, открытая на престижном форуме, должна была стать символом надежды для египетской молодежи. Но гротескная фигурка с огромной головой и маленькими ножками и ручками произвела на публику обратное впечатление.
Мохамед Салах, возглавляющий Сборную Египта и являющийся ведущим форвардом английского «Ливерпуля», пользуется заслуженной славой среди своих фанатов.
Как пишет портал Goal.Com, статуя в честь футболиста, открытая на престижном форуме, должна была стать символом надежды для египетской молодежи. Но гротескная фигурка с огромной головой и маленькими ножками и ручками произвела на публику обратное впечатление.
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:30