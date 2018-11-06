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"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова рассказала, как проходит её выходной

Известная ведущая и популярная певица Ольга Бузова упрямо идет к своей цели.

Девушка уже не раз рассказывала о своем плотном графике. Накануне в Instagram Ольга рассказала, как прошёл её выходной.
Бузова отмечает, что ей иногда очень хочется проснуться не от звонка будильника, а просто от того, что она уже не хочет спать.

"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова рассказала, как проходит её выходной

"Как же мне хочется, чтобы не болели глазки... Не торопясь потянуться и немного полежать, а не вскочить с постели, как это происходит обычно... Пойти сделать себе кофе, поиграться с собаками... принять душ, одеться, и пойти погулять. Пообедать в каком-нибудь красивом ресторане, а после сходить в кино...", - пишет в публикации звезда.

Однако реалии таковы, что у всей страны выходной, но она проснулась по будильнику, хотя и несколько раз его переставляла "на попозже", рассказывает Ольга.

"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова рассказала, как проходит её выходной

"И естественно дотянула до последнего, что не хватало времени даже на кофе", - жалуется знаменитость.

Оля говорит, что даже в выходной у неё были танцы, вокал, а ночью вообще примерка. В своём посте Ольга сообщает, что также сходила на тренировку, позволила себе легкий ужин и отправилась на примерку костюмов к новому шоу "Принимай Меня".

"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова рассказала, как проходит её выходной

И раньше двух часов ночи домой она не попадёт, сетует Бузова.

"Но я знаю, для чего я это делаю, и какова финальная цель и это придаёт мне сил... отдохну потом...А как вы провели сегодняшний выходной?", - спрашивает своих подписчиков Оля.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15

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