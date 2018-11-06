Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри изучает французский язык

Сейчас Максим Галкин находится в США, там он провел все ноябрьские праздники в рамках гастролей. Юморист успел выступить в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, но загруженный график не мешает ему следить за успехами своих детей в изучении иностранных языков.По всей видимости, Максиму Галкину прислали видеоотчет, и он решил его опубликовать на своей странице в Instagram. Пятилетние близнецы Гарри и Лиза уже продолжительное время учат французский, и сын Максима Галкина в видео демонстрирует неплохие результаты. Однако, по словам артиста, занятия с Лизой проходят более «академично». Скорее всего, младшая дочь Аллы Пугачевой во время уроков более сдержана и спокойна, в отличие от брата.