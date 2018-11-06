АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого» бега
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри изучает французский язык

Российский артист Максим Галкин опубликовал видеоролик с тем, как его сын Гарри учит французский язык. Несмотря на свой юный возраст Гарри, довольно ловко повторяет за своим педагогом фразы на французском языке или показывает руками, что они обозначают.

Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри изучает французский язык

Сейчас Максим Галкин находится в США, там он провел все ноябрьские праздники в рамках гастролей. Юморист успел выступить в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, но загруженный график не мешает ему следить за успехами своих детей в изучении иностранных языков.

По всей видимости, Максиму Галкину прислали видеоотчет, и он решил его опубликовать на своей странице в Instagram. Пятилетние близнецы Гарри и Лиза уже продолжительное время учат французский, и сын Максима Галкина в видео демонстрирует неплохие результаты. Однако, по словам артиста, занятия с Лизой проходят более «академично». Скорее всего, младшая дочь Аллы Пугачевой во время уроков более сдержана и спокойна, в отличие от брата.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами
Самая дешевая квартира Московской области оценена
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого»
Почти 70% россиян страдают от нехватки йода
Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову
Польские учёные заявили, что яблоки снижают риск
Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о
Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий
"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова
Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри
СК РФ показал видео с места гибели многодетной
Украинский депутат хотел купить подарок маме за
Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как
Алла Пугачева пришла на премьеру спектакля
Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы
Ксения Собчак в Telegram-канале выложила список
20 белых медведей окружили село Рыркайпий на
Андрей Малахов опубликовал фото своего завтрака
Студентка из Адыгеи оплатила долг приюта для
Компьютерный интеллект поставил уникальность
Ученые: Фастфуд может стать причиной депрессии
Ural выпустит в 2019 году двигатель с
Китайские ученые научили робота и дрона вместе
Названа разница между зимним и летним бензином
Белки канцерогенного паразита печени могут
Apple уменьшает производство «бюджетных»
Полина Гагарина впервые стала ведущей русского
Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы
Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала
Ольга Бузова в Instagram показала живое
Просмотреть все новости