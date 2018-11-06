Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри изучает французский язык
Российский артист Максим Галкин опубликовал видеоролик с тем, как его сын Гарри учит французский язык. Несмотря на свой юный возраст Гарри, довольно ловко повторяет за своим педагогом фразы на французском языке или показывает руками, что они обозначают.
Сейчас Максим Галкин находится в США, там он провел все ноябрьские праздники в рамках гастролей. Юморист успел выступить в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, но загруженный график не мешает ему следить за успехами своих детей в изучении иностранных языков.
По всей видимости, Максиму Галкину прислали видеоотчет, и он решил его опубликовать на своей странице в Instagram. Пятилетние близнецы Гарри и Лиза уже продолжительное время учат французский, и сын Максима Галкина в видео демонстрирует неплохие результаты. Однако, по словам артиста, занятия с Лизой проходят более «академично». Скорее всего, младшая дочь Аллы Пугачевой во время уроков более сдержана и спокойна, в отличие от брата.
Сейчас Максим Галкин находится в США, там он провел все ноябрьские праздники в рамках гастролей. Юморист успел выступить в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии, но загруженный график не мешает ему следить за успехами своих детей в изучении иностранных языков.
По всей видимости, Максиму Галкину прислали видеоотчет, и он решил его опубликовать на своей странице в Instagram. Пятилетние близнецы Гарри и Лиза уже продолжительное время учат французский, и сын Максима Галкина в видео демонстрирует неплохие результаты. Однако, по словам артиста, занятия с Лизой проходят более «академично». Скорее всего, младшая дочь Аллы Пугачевой во время уроков более сдержана и спокойна, в отличие от брата.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:10