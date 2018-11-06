АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого» бега
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как дважды сбрасывала по 40 килограммов

Актриса Мария Кожевникова на своей странице в Instagram поделилась секретами стройной фигуры. По словам звезды, для этого нужна огромная сила воли и долгий, упорный труд.

Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как дважды сбрасывала по 40 килограммов

33-летняя звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как ей удавалось дважды избавиться от сорока килограммов лишнего веса. Свои слова Мария подтверждает фотографиями «до и после», на которых явно видны результаты изнурительной работы в спортивном зале. Актриса уверяет поклонников, что снимки не являются фотошопом, и прекрасная форма - результат упорного труда над своим телом.

Также Мария в своём посте утверждает, что никогда не пользовалась препаратами, способствующими похудению, и те, кто уверяют в обратном, просто мошенники. Более того, Мария считает такие препараты очень вредными для здоровья и советует людям, желающим обрести желаемые формы, не рассчитывать на помощь «чудо-таблеток» и «чудо-чая», а правильно питаться и работать над собой в спортивном зале.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами
Самая дешевая квартира Московской области оценена
Эксперт рассказал о пользе и правилах «тихого»
Почти 70% россиян страдают от нехватки йода
Дмитрий Тарасов пытается «добить» Ольгу Бузову
Польские учёные заявили, что яблоки снижают риск
Илья Григоренко в Instagram спровоцировал слухи о
Статуя футболиста Мохамеда Салаха вызвала дикий
"Не хватает времени даже на кофе": Ольга Бузова
Галкин показал, как его пятилетний сын Гарри
СК РФ показал видео с места гибели многодетной
Украинский депутат хотел купить подарок маме за
Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как
Алла Пугачева пришла на премьеру спектакля
Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы
Ксения Собчак в Telegram-канале выложила список
20 белых медведей окружили село Рыркайпий на
Андрей Малахов опубликовал фото своего завтрака
Студентка из Адыгеи оплатила долг приюта для
Компьютерный интеллект поставил уникальность
Ученые: Фастфуд может стать причиной депрессии
Ural выпустит в 2019 году двигатель с
Китайские ученые научили робота и дрона вместе
Названа разница между зимним и летним бензином
Белки канцерогенного паразита печени могут
Apple уменьшает производство «бюджетных»
Полина Гагарина впервые стала ведущей русского
Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы
Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала
Ольга Бузова в Instagram показала живое
Просмотреть все новости