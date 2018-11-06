Мария Кожевникова рассказала в Instagram, как дважды сбрасывала по 40 килограммов

33-летняя звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как ей удавалось дважды избавиться от сорока килограммов лишнего веса. Свои слова Мария подтверждает фотографиями «до и после», на которых явно видны результаты изнурительной работы в спортивном зале. Актриса уверяет поклонников, что снимки не являются фотошопом, и прекрасная форма - результат упорного труда над своим телом.Также Мария в своём посте утверждает, что никогда не пользовалась препаратами, способствующими похудению, и те, кто уверяют в обратном, просто мошенники. Более того, Мария считает такие препараты очень вредными для здоровья и советует людям, желающим обрести желаемые формы, не рассчитывать на помощь «чудо-таблеток» и «чудо-чая», а правильно питаться и работать над собой в спортивном зале.