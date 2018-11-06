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Алла Пугачева пришла на премьеру спектакля «Макбет» поддержать Олега Меньшикова

В Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков представил премьеру спектакля «Макбет» по одноименному произведению Уильяма Шекспира. Мероприятие посетила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Алла Пугачева пришла на премьеру спектакля «Макбет» поддержать Олега Меньшикова

Постановкой спектакля занимался художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков. Он также исполнил роль одного из центральных персонажей. Поддержать знаменитого артиста пришла Алла Пугачева. Знаменитости сделали совместное фото, которое оперативно появилось в сети Instagram.

Одни подписчики похвалили Аллу Борисовну за прекрасный внешний вид, а другие выразили беспокойство по поводу того, как выглядит Олег Меньшиков. Они отметили, что он сильно похудел, и его сложно узнать. Также некоторые поклонники таланта артиста предположили, что он напряжено работал, что и отразилось на его внешности. Они посоветовали кумиру задуматься об отдыхе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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