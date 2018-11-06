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Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы отказаться от гарема

На телепроекте "Дом-2" продолжают кипеть любовные страсти.Только-только зародились отношения Андрея Шабарина и Алианы Устиненко, как девушка сообщила, что бросает его. Не помогла и поездка в отель без камер.

Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы отказаться от гарема

Шабарин говорит, что она не может строить с ним отношения из-за того, что друзья по телестройке и болельщики проекта стали поливать бывшую жену Саши Гобозова грязью именно из-за этих отношений.

Но Андрей утверждает, что готов меняться.

"Мы ездили в отель без камер. К сожалению, Алиана не видит дальнейшего будущего со мной. Ее выбило из колеи то, что подписчики и коллектив начали поливать наши отношения грязью. Ей легче быть одной. Мне Алиана нравится, хочу ее добиться. К ней я отношусь серьезно, поэтому готов отказать от гарема и других девушек", — рассказывает Андрей.


Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы отказаться от гарема

Сама Устиненко, по всей вероятности, делает какой-то важный выбор для себя. Накануне Алиана выложила в Instagram пост, где показаны ее терзания.

"Я бы верила словам, если бы не было столько лжи. Я бы любила, если бы не было столько лживых слов. Не изменяйте никогда любимым, а главное себе", - такие слова написаны в последней публикации Алианы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:22

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