Андрей Шабарин заявил, что готов ради Алианы отказаться от гарема

"Мы ездили в отель без камер. К сожалению, Алиана не видит дальнейшего будущего со мной. Ее выбило из колеи то, что подписчики и коллектив начали поливать наши отношения грязью. Ей легче быть одной. Мне Алиана нравится, хочу ее добиться. К ней я отношусь серьезно, поэтому готов отказать от гарема и других девушек", — рассказывает Андрей.

"Я бы верила словам, если бы не было столько лжи. Я бы любила, если бы не было столько лживых слов. Не изменяйте никогда любимым, а главное себе", - такие слова написаны в последней публикации Алианы.

Шабарин говорит, что она не может строить с ним отношения из-за того, что друзья по телестройке и болельщики проекта стали поливать бывшую жену Саши Гобозова грязью именно из-за этих отношений.Но Андрей утверждает, что готов меняться.Сама Устиненко, по всей вероятности, делает какой-то важный выбор для себя. Накануне Алиана выложила в Instagram пост, где показаны ее терзания.