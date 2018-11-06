20 белых медведей окружили село Рыркайпий на Чукотке
Около 20 белых медведей стали серьезной проблемой жителей села Рыркайпий на Чукотке. Грозные животные окружили населенный пункт в ожидании установления ледового поля, чтобы отправиться в море на охоту на нерп.
Ученые отмечают, что глобальное изменение климата стало причиной задержки появления льда. Любопытные медведи ждут начала охоты, периодически заглядывая в село и пугая местных жителей. В целях безопасности участники «Медвежьего патруля» вместе с военными отпугивают их особыми шумовыми устройствами и подкармливают тушами моржей.
Ученые отмечают, что глобальное изменение климата стало причиной задержки появления льда. Любопытные медведи ждут начала охоты, периодически заглядывая в село и пугая местных жителей. В целях безопасности участники «Медвежьего патруля» вместе с военными отпугивают их особыми шумовыми устройствами и подкармливают тушами моржей.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:05