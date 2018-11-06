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20 белых медведей окружили село Рыркайпий на Чукотке

Около 20 белых медведей стали серьезной проблемой жителей села Рыркайпий на Чукотке. Грозные животные окружили населенный пункт в ожидании установления ледового поля, чтобы отправиться в море на охоту на нерп.

20 белых медведей окружили село Рыркайпий на Чукотке

Ученые отмечают, что глобальное изменение климата стало причиной задержки появления льда. Любопытные медведи ждут начала охоты, периодически заглядывая в село и пугая местных жителей. В целях безопасности участники «Медвежьего патруля» вместе с военными отпугивают их особыми шумовыми устройствами и подкармливают тушами моржей.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:05

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