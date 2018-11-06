Ксения Собчак в Telegram-канале выложила список неудачных подарков





Требовательная светская львица у себя в Telegram-канала Ксении Собчак рассказала о самых неудачных подарках, ей когда-либо подаренных. Журналист и бывший кандидат в президенты России такие подарки назвала весьма своеобразным эпитетом: «упоротые» подарки.«Лучшим» среди худших Собчак назвала средство от выпадения волос. Это средство ей подарили с «явным намеком», уверена Ксения. На втором месте находятся тапочки-овечки и сковородки.По поводу сковородок Собчак отдельно негодовала, ибо совсем не умеет готовить, и для неё это само собой разумеющийся факт. Также в список ненужных подарков попали пазлы.Девушка отмечает, что были не менее яркие подарки: билеты в зоопарк, ящик консервов шпрот. В конце светская львица поблагодарила всех своих друзей, что они редко дают ей всякую бесполезную ерунду.Риторика и стиль пользователям Telegram-канала показались довольно грубыми, и комментаторы назвали Собчак «принцессой-лошадью». А кто-то вспомнил, что в супруге Максима Виторгана проявляется её «дух прошлых лет», когда девушка позиционировала себя, как русскую Пэрис Хилтон.