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Ксения Собчак в Telegram-канале выложила список неудачных подарков

Ксения Собчак в мессенджере Telegram рассказала, что ей не нужно дарить.

Требовательная светская львица у себя в Telegram-канала Ксении Собчак рассказала о самых неудачных подарках, ей когда-либо подаренных. Журналист и бывший кандидат в президенты России такие подарки назвала весьма своеобразным эпитетом: «упоротые» подарки.

Ксения Собчак в Telegram-канале выложила список неудачных подарков

«Лучшим» среди худших Собчак назвала средство от выпадения волос. Это средство ей подарили с «явным намеком», уверена Ксения. На втором месте находятся тапочки-овечки и сковородки.

По поводу сковородок Собчак отдельно негодовала, ибо совсем не умеет готовить, и для неё это само собой разумеющийся факт. Также в список ненужных подарков попали пазлы.

Девушка отмечает, что были не менее яркие подарки: билеты в зоопарк, ящик консервов шпрот. В конце светская львица поблагодарила всех своих друзей, что они редко дают ей всякую бесполезную ерунду.

Риторика и стиль пользователям Telegram-канала показались довольно грубыми, и комментаторы назвали Собчак «принцессой-лошадью». А кто-то вспомнил, что в супруге Максима Виторгана проявляется её «дух прошлых лет», когда девушка позиционировала себя, как русскую Пэрис Хилтон.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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