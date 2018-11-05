Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала похожа на Настю Каменских

«Ааааааа!!!! Как же классно получились афрокудри. Так давно собиралась их сделать - и не зря. Ребята, как вам больше нравится? 1. С кудряшками - супер! 2. Не, с прямыми лучше 3. И так и так классно 4. Ты мне не нравишься. Отвечайте честно», - написала Катя.

«Вылитая Настя Каменских», «С кудряшками ооочень похожа на Настю Каменских», «С кудряшками вообще класс! Катюха ты огонь», «Смело! Шикарно! На Настю Каменских похожа», «Это твоё, наконец - то ты мне нравишься», «Ааааа!! Просто мегасуперкласс, как голливудская заезда», «Вот эти кудри - прям настолько органичны к вашей внешности! Супер!», - высказались они.





Так, к примеру, несколько недель назад девушка состригла свои длинные волосы под каре и выкрасила их темный цвет, а после вновь нарастила длину, чем очень удивила поклонников. Многим нравится то, что Катя не консервативна в этом вопросе и готова хоть каждую неделю представать перед ними в новом образе, в то время как, к примеру, Ольга Рапунцель за все те 3 года, что она живет на проекте, так ни разу и не сменила прическу.На днях Колисниченко снова захотела перемен, а потому она отправилась к мастеру по волосам, после чего на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото своего нынешнего внешнего вида. В частности, бывшая звезда телестройки сделала себе афрокудри.Стоит отметить, что большинство подписчиков выделило третий вариант, заявив, что девушка красива с абсолютно любой прической, а потому выбирать не приходиться. Однако были и те, кто счет афрокудри лучшим, что Колисниченко когда-либо себе делала. По их мнению, она выглядит непривычно и напоминает им популярную украинскую певицу Настю Каменских.