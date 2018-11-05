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Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала похожа на Настю Каменских

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко продолжает экспериментировать над своим внешним видом, практически ежемесячно кардинально меняя свой имидж.

Так, к примеру, несколько недель назад девушка состригла свои длинные волосы под каре и выкрасила их темный цвет, а после вновь нарастила длину, чем очень удивила поклонников. Многим нравится то, что Катя не консервативна в этом вопросе и готова хоть каждую неделю представать перед ними в новом образе, в то время как, к примеру, Ольга Рапунцель за все те 3 года, что она живет на проекте, так ни разу и не сменила прическу.

Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала похожа на Настю Каменских

На днях Колисниченко снова захотела перемен, а потому она отправилась к мастеру по волосам, после чего на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото своего нынешнего внешнего вида. В частности, бывшая звезда телестройки сделала себе афрокудри.

«Ааааааа!!!! Как же классно получились афрокудри. Так давно собиралась их сделать - и не зря. Ребята, как вам больше нравится? 1. С кудряшками - супер! 2. Не, с прямыми лучше 3. И так и так классно 4. Ты мне не нравишься. Отвечайте честно», - написала Катя.

Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала похожа на Настю Каменских

Стоит отметить, что большинство подписчиков выделило третий вариант, заявив, что девушка красива с абсолютно любой прической, а потому выбирать не приходиться. Однако были и те, кто счет афрокудри лучшим, что Колисниченко когда-либо себе делала. По их мнению, она выглядит непривычно и напоминает им популярную украинскую певицу Настю Каменских.

«Вылитая Настя Каменских», «С кудряшками ооочень похожа на Настю Каменских», «С кудряшками вообще класс! Катюха ты огонь», «Смело! Шикарно! На Настю Каменских похожа», «Это твоё, наконец - то ты мне нравишься», «Ааааа!! Просто мегасуперкласс, как голливудская заезда», «Вот эти кудри - прям настолько органичны к вашей внешности! Супер!», - высказались они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:36

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