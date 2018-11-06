Андрей Малахов опубликовал фото своего завтрака на курорте в Instagram





Знаменитость радует подписчиков интересными сюжетами, сопровождая их веселыми постами. Раньше Андрей Малахов показал, как его избранница развлекается в номере отеля, а сейчас решил позировать перед камерой за столом во время утренней трапезы.Шоумен вспомнил, что светская львица тоже любит показывать фанатам свою сервировку завтраков, после чего иронично добавил, что успел оценить вкус немецких сосисок в компании “жен губернаторов”, которые остались за кадром.