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Ольга Бузова в Instagram показала живое исполнение песни «Принимай меня»

Популярная Ольга Бузова не только ведет передачи, но и пишет книги и даже поёт песни.

С вокалом у неё часто не очень получается и фолловеры просят девушку выступать под фонограмму. Сама Бузова не скромничает и постоянно делится со своими подписчиками видео из студии.

Ольга Бузова в Instagram показала живое исполнение песни «Принимай меня»

Ольга весьма часто исполняет свои хиты под аккомпанемент, что провоцирует различные комментарии. Поклонники спорят, а живой ли голос слышен на роликах.

Чтобы доказать это и опровергнуть сплетни, звезда стала выкладывать посты с видео по урокам вокала, где девушка практикует различные техники, исполняя собственные синглы.

Ольга Бузова в Instagram показала живое исполнение песни «Принимай меня»

Надо отметить, что и раньше исполнение знаменитости не вызывала восторга у мало-мальски понимающих в музыке людей, а теперь после песни «Принимай меня», которую она спела вживую, многие поняли, что Ольге Бузовой вокалу ещё учиться и учиться.

Хотя настоящие фанаты уверены, что поёт Оля очень даже ничего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:11

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