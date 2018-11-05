Ольга Бузова в Instagram показала живое исполнение песни «Принимай меня»

С вокалом у неё часто не очень получается и фолловеры просят девушку выступать под фонограмму. Сама Бузова не скромничает и постоянно делится со своими подписчиками видео из студии.Ольга весьма часто исполняет свои хиты под аккомпанемент, что провоцирует различные комментарии. Поклонники спорят, а живой ли голос слышен на роликах.Чтобы доказать это и опровергнуть сплетни, звезда стала выкладывать посты с видео по урокам вокала, где девушка практикует различные техники, исполняя собственные синглы.Надо отметить, что и раньше исполнение знаменитости не вызывала восторга у мало-мальски понимающих в музыке людей, а теперь после песни «Принимай меня», которую она спела вживую, многие поняли, что Ольге Бузовой вокалу ещё учиться и учиться.Хотя настоящие фанаты уверены, что поёт Оля очень даже ничего.