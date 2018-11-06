Компьютерный интеллект поставил уникальность человека под сомнение из-за умения сочинять сонеты Шекспира





Доказательством этому может служить факт, что ЭВМ уже способен слагать стихотворения в стиле Шекспира, а люди - пока еще нет. Коллектив экспертов из разных стран научила компьютер создавать катрены - уникальные четверостишия, которые составляют основу сонета, характерного для английского поэта. Программа была составлена на основе более двух тысяч подобных произведений. Созданные творения соответствуют шекспировским в стиле формы поэзии и размера, однако их язык и содержание слабее подлинников.Структура системы, созданной разработчиками, руководимыми Адамом Хэммондом, сложена из трех схем. Первая направлена на сочинение связных предложений. Вторая научена верно создавать ударный слог. Третья же отвечает за рифмы. Однако, по оценке одного из мэтров современной английской поэзии, полученным "творениям а-ля Шекспир" явно не достает эмоций да и просто приятного восприятия при чтении. Тем не менее, динамика развития событий свидетельствует о том, что первенство человека в сфере стихосложения очень скоро будет свергнуто "механическими поэтами".