АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Компьютерный интеллект поставил уникальность человека под сомнение из-за умения сочинять сонеты Шекспира

Компьютерный интеллект в состоянии стать сильнее человеческого, поскольку он уже научился осваивать процесс творчества. В наше время, когда человек еще восторгается творчеством Шекспира, искусственный мозг научился сочинять стихотворения, подобные стихам знаменитого творца из Британии.
Компьютерный интеллект поставил уникальность человека под сомнение из-за умения сочинять сонеты Шекспира

Доказательством этому может служить факт, что ЭВМ уже способен слагать стихотворения в стиле Шекспира, а люди - пока еще нет. Коллектив экспертов из разных стран научила компьютер создавать катрены - уникальные четверостишия, которые составляют основу сонета, характерного для английского поэта. Программа была составлена на основе более двух тысяч подобных произведений. Созданные творения соответствуют шекспировским в стиле формы поэзии и размера, однако их язык и содержание слабее подлинников.

Структура системы, созданной разработчиками, руководимыми Адамом Хэммондом, сложена из трех схем. Первая направлена на сочинение связных предложений. Вторая научена верно создавать ударный слог. Третья же отвечает за рифмы. Однако, по оценке одного из мэтров современной английской поэзии, полученным "творениям а-ля Шекспир" явно не достает эмоций да и просто приятного восприятия при чтении. Тем не менее, динамика развития событий свидетельствует о том, что первенство человека в сфере стихосложения очень скоро будет свергнуто "механическими поэтами".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компьютерный интеллект поставил уникальность
Ученые: Фастфуд может стать причиной депрессии
Ural выпустит в 2019 году двигатель с
Китайские ученые научили робота и дрона вместе
Названа разница между зимним и летним бензином
Белки канцерогенного паразита печени могут
Apple уменьшает производство «бюджетных»
Полина Гагарина впервые стала ведущей русского
Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы
Екатерина Колисниченко изменила имидж и стала
Ольга Бузова в Instagram показала живое
Очевидец из Индии снял на камеру планету Нибиру
Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в
Редкий снимок Софии Ротару в леопардовом пальто
Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать
Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и
Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой
Светлана Ходченкова показала стройные ноги в
Уфологи: Приближающаяся Черная дыра избавит Землю
«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»:
Седокова поделилась забавной зарисовкой в стиле
Яна Кошкина «голым» фото призвала фанатов
В интернет попали снимки располневшей Ольги
На выставке MWC Asus презентует смартфон Zenfone 6
Adidas будет использовать дополненную реальность
Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с
Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство
В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего
Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту
Просмотреть все новости