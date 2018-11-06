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Студентка из Адыгеи оплатила долг приюта для животных собранными на авто деньгами

Студентка из Адыгеи деньги, собираемые на покупку автомобиля, решила потратить на благотворительность, и погасила долг приюта для животных, чем спасла его от закрытия. Теперь девушку и ее родственников забрасывают просьбами о финансовой помощи.
Студентка из Адыгеи оплатила долг приюта для животных собранными на авто деньгами

Уроженка Адыгеи на данное время проживает в Майкопе, где учится. Подобрав на улице котенка, она не могла оставить его у себя и решила отнести пушистика в местный приют, однако там отказались его принять, так как из-за огромных долгов не хватало мест. Девушка в тот же день перевела на счет ветеринарной клиники, которой задолжало сообщество «Бездомные животные Майкопа», накопленные ею 340 000 рублей. Как отметила благотворительница, деньги она собирала несколько лет со стипендии и зарплаты, а также с подарков, мечтая купить автомобиль, но, не раздумывая, решила пожертвовать их на благо беззащитных животных.

Местная жительница просила не упоминать ее имя. Однако фотографию девушки с котенком обнародовали в Сети, и многим интернет-пользователям удалось найти ее аккаунт в социальных сетях. После этого студентку и ее родственников стали забрасывать просьбами о помощи, тревожить ее друзей, пытаясь узнать номер телефона. Она заявила, что в будущем, если решится на благотворительность, сделает это инкогнито.



 
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Общество
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 07:00

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