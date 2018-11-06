Китайские ученые научили робота и дрона вместе изучать окружающую среду





Традиционно при создании роботов эксперты подбирают их детали и механизмы в соответствии с целями, которые эти агрегаты призваны выполнять. Например, роботы, двигающиеся по земле, могут перемещать довольно тяжелые предметы или большое количество сенсоров и инвентаря для восприятия окружающей инфраструктуры. Устройства же, летающие по воздуху, аналогично обладают своими сильными сторонами, в первую очередь, передвигаясь с большей скоростью и обследуя большие пространства.Специалисты из Гонконга, руководимые Шаодзе Шэнем в своем эксперименте приняли решение воссоединить устройства различных видов в одну систему, совместная эффективность которой существенно выше одиночной. К тому же, гонконгские инженеры впервые попробовали применить дрона как полноценный, а не вспомогательный источник сведений.Эксперты применили программу, которая постоянно "рисует" карту территории, нанося на ней все объекты. При передвижении дрон и робот в настоящем времени воссоздают упомянутую карту, используя приборы которыми они оснащены (робот - лидар, а дрон - стереокамеру). Эта инновация позволяет каждому из них не расходовать время на изучение района, сведения о котором уже собрал "напарник".