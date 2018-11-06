Китайские ученые научили робота и дрона вместе изучать окружающую среду
Специалисты из Китая разработали специальную программу, которая позволяет дрону и обычному роботу вместе формировать карту заданных областей и обходить на них преграды. Опыты продемонстрировали, что такой способ изучения окружающей среды является более оперативным, чем если бы эти же агрегаты делали их сами по себе.
Традиционно при создании роботов эксперты подбирают их детали и механизмы в соответствии с целями, которые эти агрегаты призваны выполнять. Например, роботы, двигающиеся по земле, могут перемещать довольно тяжелые предметы или большое количество сенсоров и инвентаря для восприятия окружающей инфраструктуры. Устройства же, летающие по воздуху, аналогично обладают своими сильными сторонами, в первую очередь, передвигаясь с большей скоростью и обследуя большие пространства.
Специалисты из Гонконга, руководимые Шаодзе Шэнем в своем эксперименте приняли решение воссоединить устройства различных видов в одну систему, совместная эффективность которой существенно выше одиночной. К тому же, гонконгские инженеры впервые попробовали применить дрона как полноценный, а не вспомогательный источник сведений.
Эксперты применили программу, которая постоянно "рисует" карту территории, нанося на ней все объекты. При передвижении дрон и робот в настоящем времени воссоздают упомянутую карту, используя приборы которыми они оснащены (робот - лидар, а дрон - стереокамеру). Эта инновация позволяет каждому из них не расходовать время на изучение района, сведения о котором уже собрал "напарник".
Традиционно при создании роботов эксперты подбирают их детали и механизмы в соответствии с целями, которые эти агрегаты призваны выполнять. Например, роботы, двигающиеся по земле, могут перемещать довольно тяжелые предметы или большое количество сенсоров и инвентаря для восприятия окружающей инфраструктуры. Устройства же, летающие по воздуху, аналогично обладают своими сильными сторонами, в первую очередь, передвигаясь с большей скоростью и обследуя большие пространства.
Специалисты из Гонконга, руководимые Шаодзе Шэнем в своем эксперименте приняли решение воссоединить устройства различных видов в одну систему, совместная эффективность которой существенно выше одиночной. К тому же, гонконгские инженеры впервые попробовали применить дрона как полноценный, а не вспомогательный источник сведений.
Эксперты применили программу, которая постоянно "рисует" карту территории, нанося на ней все объекты. При передвижении дрон и робот в настоящем времени воссоздают упомянутую карту, используя приборы которыми они оснащены (робот - лидар, а дрон - стереокамеру). Эта инновация позволяет каждому из них не расходовать время на изучение района, сведения о котором уже собрал "напарник".
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 03:00