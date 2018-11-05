На выставке MWC Asus презентует смартфон Zenfone 6
Пользователи сетей уже смогли увидеть фото прототипа Zenfone 6, а также видео нового бренда Asus. Компания презентует смартфон на выставке MWC.
Пока известно о двух вариантах дизайна модели, как сообщают Народные новости России, а потом было опубликовано видео, где показан гаджет, работающий на SoC от Qualcomm.
Потребители смогут увидеть его на вышеуказанном мероприятии в 2019 г.
Пока известно о двух вариантах дизайна модели, как сообщают Народные новости России, а потом было опубликовано видео, где показан гаджет, работающий на SoC от Qualcomm.
Потребители смогут увидеть его на вышеуказанном мероприятии в 2019 г.
Технологии
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:55