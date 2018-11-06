Названа разница между зимним и летним бензином





Со снижением температуры его плотность увеличивается и при одинаковых показаниях на приборе продуцируется больше углеводородов, соединяющихся с кислородом в моторе. В летний период давление возрастает до уровня 35-80 кПа, а зимой меняется от 35 до 100 кПа. Данный показатель должен ежедневно контролироваться при приеме горючего на АЗС. Заправляя машину, водитель может поинтересоваться состоянием ДНП.Эксперты не советуют запасаться зимним или летним бензином впрок: первый, оставшись в канистре до жары, раздует ее и станет «шипеть» из-под пробки, а второй в мороз хуже испаряется, задерживая холодный пуск двигателя. В бак, уверены специалисты, следует заливать, независимо от времени года, исключительно топливо, рекомендуемое производителем, а эксперименты с разными видами горючего грозят поломкой машины.