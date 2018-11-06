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Белки канцерогенного паразита печени могут вылечить хронические раны у диабетиков

Группа ученых из Квинсленда после поведенных исследований сделала новое открытие. Оказалось, что белки канцерогенного паразита печени могут вылечить хронические раны у диабетиков.
Белки канцерогенного паразита печени могут вылечить хронические раны у диабетиков

Они отметили, что каждый 12 пациент теряет конечность после ампутации из-за воспалительных процессов в ранах, но медики пока не имеют возможности лечить их с помощью лекарственных препаратов. После операции срок жизни пациентов сокращается до 50%, так что это открытие может совершить прорыв в данном направлении.

Печеночная двуустка из Таиланда, находящаяся в рыбе, может вызвать рак желчных протоков у человека. Ученые после реинжиниринга белка от паразита получили простые молекулы, которые могут быть использованы в составе лечебного крема. Пока они нуждаются в финансировании, чтобы иметь возможность продолжить опыты в данном направлении.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00

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