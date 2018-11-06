Белки канцерогенного паразита печени могут вылечить хронические раны у диабетиков





Они отметили, что каждый 12 пациент теряет конечность после ампутации из-за воспалительных процессов в ранах, но медики пока не имеют возможности лечить их с помощью лекарственных препаратов. После операции срок жизни пациентов сокращается до 50%, так что это открытие может совершить прорыв в данном направлении.Печеночная двуустка из Таиланда, находящаяся в рыбе, может вызвать рак желчных протоков у человека. Ученые после реинжиниринга белка от паразита получили простые молекулы, которые могут быть использованы в составе лечебного крема. Пока они нуждаются в финансировании, чтобы иметь возможность продолжить опыты в данном направлении.