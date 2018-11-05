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Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы экстрасенсов» кардинально изменила имидж

Джулия Ванг, ставшая победительницей 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», сильно похудела и кардинально изменила свой имидж. Ведунья отказалась от мистического образа и закрылась от светской жизни.
Сильно похудевшая Джулия Ванг из «Битвы экстрасенсов» кардинально изменила имидж

37-летняя Ванг выгодно отличалась от других участников проекта яркостью и неординарностью. Поклонникам мистического шоу его победительница запомнилась изящной фигурой, длинными белокурыми волосами, выразительными глазами и пухлыми губами, а также стильными нарядами. Однако, в последнее время общественность обеспокоена здоровьем ведуньи, изменившейся до неузнаваемости, и не верит, что ноги-палочки, тонкие руки и лицо со впалыми щеками принадлежат яркой звезде «Битвы экстрасенсов».

Кроме внешности, телезвезда, поменяла стиль одежды. Она отказалась от женственных нарядов и теперь предпочитает носить строгие костюмы мужского покроя. Ванг, по мнению поклонников, в новом образе с коротко остриженными волосами, больше напоминает парня, чем девушку.

Как призналась Джулия Ванг, весь ее представленный на экране образ придумали для нее телевизионщики. Знаменитость опровергла слухи о проблемах со здоровьем, отметив, что всегда была худощавой. Ясновидящая отказалась от светской жизни и занимается любимым делом – создает куклы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 22:00

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