«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»: Валерий Блюменкранц об укусе шестиметрового питона

«Сначала она начала тянуться к моему лицу. Я отвернулся, но она обошла меня сзади и вцепилась в спину», - вспоминает Валера.

И надо сказать, что без инцидентов не обходится. Так, несколько дней назад на съемках очередного испытания Валерия Блюменкранца укусила шестиметровая змея.Все началось с того, что ведущие решили поиграть на нервах у Виктора Литвинова и попросили вынести для него в студию питона, однако все пошло не по плану, так как пресмыкающееся очень испугалось, стало агрессивно себя вести, и даже два специалиста, которые держали его в области груди и хвоста, не смогли предотвратить нападения.Все присутствующие в городских квартирах, где проходили съемки, пришли в ужас от произошедшего. На площадку срочно вызвали медиков, дабы оказать молодому человеку первую помощь, а после его отправили на обследование в больницу, поскольку раны были слишком глубокие.Сейчас здоровью Блюменкранца ничего не угрожает, и парень даже начал шутить, что после укуса питона он может поступить в знаменитую школу магии «Хогвартс» на факультет «Слизерен», а также имеет право разговаривать со змеями.Однако зрителям реалити-шоу не до шуток. Они очень недовольны тем, что организаторы, в погоне за высокими рейтингами, абсолютно не беспокоятся о своих подопечных, подвергая их жизни опасности.В комментариях поклонники «Дома-2» рассуждают, что если бы на месте Валеры оказалась беременная Алена Савкина, то все закончилось бы очень плачевно, ведь питон мог укусить ее за живот и нанести непоправимый вред здоровью ребенка, и не важно, ядовитый он или нет.