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«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»: Валерий Блюменкранц об укусе шестиметрового питона

Ни для кого не секрет, что в борьбе за главный приз конкурса «Человек года» участники «Дома-2» готовы на многое, даже на встретиться один на один со своими самыми большими страхами. К примеру, им приходиться переносить мучительные процедуры, рисковать своей фигурой, иметь дело с хищными птицами, дикими животными, большими змеями, тараканами и даже пауками.

И надо сказать, что без инцидентов не обходится. Так, несколько дней назад на съемках очередного испытания Валерия Блюменкранца укусила шестиметровая змея.

«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»: Валерий Блюменкранц об укусе шестиметрового питона

Все началось с того, что ведущие решили поиграть на нервах у Виктора Литвинова и попросили вынести для него в студию питона, однако все пошло не по плану, так как пресмыкающееся очень испугалось, стало агрессивно себя вести, и даже два специалиста, которые держали его в области груди и хвоста, не смогли предотвратить нападения.

«Сначала она начала тянуться к моему лицу. Я отвернулся, но она обошла меня сзади и вцепилась в спину», - вспоминает Валера.

Все присутствующие в городских квартирах, где проходили съемки, пришли в ужас от произошедшего. На площадку срочно вызвали медиков, дабы оказать молодому человеку первую помощь, а после его отправили на обследование в больницу, поскольку раны были слишком глубокие.

«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»: Валерий Блюменкранц об укусе шестиметрового питона

Сейчас здоровью Блюменкранца ничего не угрожает, и парень даже начал шутить, что после укуса питона он может поступить в знаменитую школу магии «Хогвартс» на факультет «Слизерен», а также имеет право разговаривать со змеями.

Однако зрителям реалити-шоу не до шуток. Они очень недовольны тем, что организаторы, в погоне за высокими рейтингами, абсолютно не беспокоятся о своих подопечных, подвергая их жизни опасности.

В комментариях поклонники «Дома-2» рассуждают, что если бы на месте Валеры оказалась беременная Алена Савкина, то все закончилось бы очень плачевно, ведь питон мог укусить ее за живот и нанести непоправимый вред здоровью ребенка, и не важно, ядовитый он или нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:13

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