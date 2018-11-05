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Очевидец из Индии снял на камеру планету Нибиру вместе с Солнцем

Очевидец из Индии запечатлел на камеру необычный закат – на горизонте показалось два Солнца. Уфологи уверены, что вторым объектом является планета Нибиру. Специалисты предупреждают о приближении глобальной катастрофы.
Очевидец из Индии снял на камеру планету Нибиру вместе с Солнцем

Загадочная планета Нибиру вот уже много месяцев не дает покоя уфологам и обычным людям. Дело в том, что в манускриптах древних шумеров упомянут космический объект, который появится на небе и вызовет массу разрушений на Земле. Но скептики ведут давний спор с исследователями, заявляя, что данная информация просто выдумки. А иначе этот загадочный объект было бы видно невооруженным глазом. И вот в Сети появился видеоролик, который опубликовали очевидцы из Индии. На нем четко можно увидеть, как за горизонт заходят сразу два Солнца. По мнению специалистов, загадочное небесное тело, та самая Планета Х, не являющая бликом. А расположена она между светилом и Голубой планетой.

Эксперты заявили, что приближение планеты Нибиру к Земле может закончиться для человечества крахом. Дело в том, что небесное тело имеет мощную гравитацию, способную спровоцировать тайфуны, массовое извержение вулканов и зарождение мощных ураганов. Также они рекомендуют NASA, которое в основном отмалчивается по этому поводу, объявить жителям о приближении катастрофы.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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