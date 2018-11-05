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В интернет попали снимки располневшей Ольги Бузовой

Ольга Бузова всегда позиционировала себя красивой и стройной девушкой.

Однако со своим бешеным графиком известная ведущая "Дома-2" и весьма популярная исполнительница совсем забросила спортивный зал.

В интернет попали снимки располневшей Ольги Бузовой

Недавно на концерте костюм Бузовой показал все недостатки тела знаменитости. Буквально пару лет назад Ольга просто жила в "тренажерке", а сейчас из-за вечных съемок и гастролей Ольга совсем позабыла о нагрузках.

Снимки выложены в одном из фанатских сообществ телестройки.

В интернет попали снимки располневшей Ольги Бузовой

Вот и на недавнем концерте звезда вышла в неудачном костюме, который сразу же подчеркнул ее округлившиеся бедра и довольно полные ноги. Многие тут же подумали о беременности телезвезды, а те, кто в это не верит, настоятельно рекомендуют ей просто-напросто заняться своим телом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:57

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