В интернет попали снимки располневшей Ольги Бузовой





Однако со своим бешеным графиком известная ведущая "Дома-2" и весьма популярная исполнительница совсем забросила спортивный зал.Недавно на концерте костюм Бузовой показал все недостатки тела знаменитости. Буквально пару лет назад Ольга просто жила в "тренажерке", а сейчас из-за вечных съемок и гастролей Ольга совсем позабыла о нагрузках.Снимки выложены в одном из фанатских сообществ телестройки.Вот и на недавнем концерте звезда вышла в неудачном костюме, который сразу же подчеркнул ее округлившиеся бедра и довольно полные ноги. Многие тут же подумали о беременности телезвезды, а те, кто в это не верит, настоятельно рекомендуют ей просто-напросто заняться своим телом.