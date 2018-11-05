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Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в «Олимпийском»

В московском «Олимпийском» известная рок-группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие. Поздравить музыкантов пришел Григорий Лепс и его соосновательница Светлана Сурганова.
Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в «Олимпийском»

По словам Дианы Арбениной, это первый стадион такого масштаба, который удалось собрать коллективу. Целый год артистка отказывала себе в написании прозы, стихов, запрещала брать в руки гитару, поскольку максимум усилий вкладывались в сольный концерт.

Поклонники группы «Ночные снайперы» буквально вернулись на 15 лет назад, когда вместе с коллективом выступала Светлана Сурганова. Вместе артистки исполнили композиции «Кошка» и «Солнце».

Со специальным гостем мероприятия Григорием Лепсом Арбенина спела песню «Очень хотела». В этот вечер артист решил сесть за барабанную установку.

В целом программа концерта состояла полностью из их хитов. Коллектив играл в течение трех часов. Также тщательно готовилась сценография. Для создания шоу из Бельгии была привезена передвижная конструкция – мост, поднимающаяся на четыре метра над сценой. Стоя на ней вместе со своими детьми Арбенина исполнила композицию «Помолчим».



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:37

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