Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в «Олимпийском»





По словам Дианы Арбениной, это первый стадион такого масштаба, который удалось собрать коллективу. Целый год артистка отказывала себе в написании прозы, стихов, запрещала брать в руки гитару, поскольку максимум усилий вкладывались в сольный концерт.Поклонники группы «Ночные снайперы» буквально вернулись на 15 лет назад, когда вместе с коллективом выступала Светлана Сурганова. Вместе артистки исполнили композиции «Кошка» и «Солнце».Со специальным гостем мероприятия Григорием Лепсом Арбенина спела песню «Очень хотела». В этот вечер артист решил сесть за барабанную установку.В целом программа концерта состояла полностью из их хитов. Коллектив играл в течение трех часов. Также тщательно готовилась сценография. Для создания шоу из Бельгии была привезена передвижная конструкция – мост, поднимающаяся на четыре метра над сценой. Стоя на ней вместе со своими детьми Арбенина исполнила композицию «Помолчим».