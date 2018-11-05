Группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие в «Олимпийском»
В московском «Олимпийском» известная рок-группа «Ночные снайперы» отметила 25-летие. Поздравить музыкантов пришел Григорий Лепс и его соосновательница Светлана Сурганова.
По словам Дианы Арбениной, это первый стадион такого масштаба, который удалось собрать коллективу. Целый год артистка отказывала себе в написании прозы, стихов, запрещала брать в руки гитару, поскольку максимум усилий вкладывались в сольный концерт.
Поклонники группы «Ночные снайперы» буквально вернулись на 15 лет назад, когда вместе с коллективом выступала Светлана Сурганова. Вместе артистки исполнили композиции «Кошка» и «Солнце».
Со специальным гостем мероприятия Григорием Лепсом Арбенина спела песню «Очень хотела». В этот вечер артист решил сесть за барабанную установку.
В целом программа концерта состояла полностью из их хитов. Коллектив играл в течение трех часов. Также тщательно готовилась сценография. Для создания шоу из Бельгии была привезена передвижная конструкция – мост, поднимающаяся на четыре метра над сценой. Стоя на ней вместе со своими детьми Арбенина исполнила композицию «Помолчим».
По словам Дианы Арбениной, это первый стадион такого масштаба, который удалось собрать коллективу. Целый год артистка отказывала себе в написании прозы, стихов, запрещала брать в руки гитару, поскольку максимум усилий вкладывались в сольный концерт.
Поклонники группы «Ночные снайперы» буквально вернулись на 15 лет назад, когда вместе с коллективом выступала Светлана Сурганова. Вместе артистки исполнили композиции «Кошка» и «Солнце».
Со специальным гостем мероприятия Григорием Лепсом Арбенина спела песню «Очень хотела». В этот вечер артист решил сесть за барабанную установку.
В целом программа концерта состояла полностью из их хитов. Коллектив играл в течение трех часов. Также тщательно готовилась сценография. Для создания шоу из Бельгии была привезена передвижная конструкция – мост, поднимающаяся на четыре метра над сценой. Стоя на ней вместе со своими детьми Арбенина исполнила композицию «Помолчим».
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:37