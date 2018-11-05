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Редкий снимок Софии Ротару в леопардовом пальто произвел фурор в Instagram

София Ротару в соцсети Instagram обнародовала снимок в леопардовом пальто. Фанаты 71-летней певицы пришли в восторг от ее роскошного наряда.

Редкий снимок Софии Ротару в леопардовом пальто произвел фурор в Instagram


Известные режиссеры и операторы, поработавшие с Софией Ротару, утверждали, что певица обладает тонким характером, держась на публике с достоинством. София Михайловна пристально следит за модными тенденциями, в чем помогает ей 17-летняя внучка Соня. При этом звезда любит экспериментировать со своей внешностью.

Подписчики по достоинству оценили стильный образ Софии Ротару. На представленном фото в соцсети знаменитость примеряла леопардовое пальто, платье черного цвета, не забыв о небольшой сумочке. Эффектный наряд Софии Ротару стал в Сети настоящей сенсацией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

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