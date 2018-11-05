Седокова поделилась забавной зарисовкой в стиле «Приключений Шурика»

Седокова старается сделать свою ленту в Instagram довольно разнообразной. На этот раз она обнародовала юмористическую зарисовку. Сначала на видео знаменитость предстает с растрепанными волосами и патчами под глазами.Седокова пьет красное вино, но, судя по виду, напиток не приходится ей по вкусу. Тогда она решает открыть бутылку шампанского, но у нее не получается это сделать долгое время. Весь видеоряд сопровождается музыкой из комедии о «Приключениях Шурика». Пользователи сразу же отреагировали на пост знаменитости. Некоторые отметили, что даже в таком виде Седокова выглядит очень мило. Нашлись и те, кто заявил, что небезопасно открывать зубами бутылку шампанского. В целом, по словам подписчиков, ролик получится очень смешным.