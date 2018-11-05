Светлана Ходченкова показала стройные ноги в розовом халате на фото в Instagram

По словам поклонников, после того, как Ходченкова сбросила лишние килограммы, ей начало больше поступать предложений от именитых режиссеров по поводу съемок в различных кинокартинах. Сама же актриса довольно избирательно относится к ним. Она предпочитает выбирать фильмы, отвечающие состоянию ее внутреннего мира.Недавно в Instagram Ходченковой появился богемный снимок. Фолловеры по достоинству оценили прическу артистки, выполненную в стиле 40-х годов. Они предположили, что сейчас блондинка находится на съемках фильма исторической тематики.Говоря о личной жизни блондинки можно сказать, что она складывается удачно. Уже долгое время Ходченкова встречается с бизнесменом. Пара живет в гражданском браке, но отношения оформлять не спешит. Согласно слухам, актриса очень много времени проводит на съемках, а дома практически не появляется.