Светлана Ходченкова показала стройные ноги в розовом халате на фото в Instagram
Известная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию со съемочной площадки в Instagram. На ней она показала стройные ноги в розовом халате. При этом перед подписчиками знаменитость предстала в тапках, теплых носках и черных очках.
По словам поклонников, после того, как Ходченкова сбросила лишние килограммы, ей начало больше поступать предложений от именитых режиссеров по поводу съемок в различных кинокартинах. Сама же актриса довольно избирательно относится к ним. Она предпочитает выбирать фильмы, отвечающие состоянию ее внутреннего мира.
Недавно в Instagram Ходченковой появился богемный снимок. Фолловеры по достоинству оценили прическу артистки, выполненную в стиле 40-х годов. Они предположили, что сейчас блондинка находится на съемках фильма исторической тематики.
Говоря о личной жизни блондинки можно сказать, что она складывается удачно. Уже долгое время Ходченкова встречается с бизнесменом. Пара живет в гражданском браке, но отношения оформлять не спешит. Согласно слухам, актриса очень много времени проводит на съемках, а дома практически не появляется.
По словам поклонников, после того, как Ходченкова сбросила лишние килограммы, ей начало больше поступать предложений от именитых режиссеров по поводу съемок в различных кинокартинах. Сама же актриса довольно избирательно относится к ним. Она предпочитает выбирать фильмы, отвечающие состоянию ее внутреннего мира.
Недавно в Instagram Ходченковой появился богемный снимок. Фолловеры по достоинству оценили прическу артистки, выполненную в стиле 40-х годов. Они предположили, что сейчас блондинка находится на съемках фильма исторической тематики.
Говоря о личной жизни блондинки можно сказать, что она складывается удачно. Уже долгое время Ходченкова встречается с бизнесменом. Пара живет в гражданском браке, но отношения оформлять не спешит. Согласно слухам, актриса очень много времени проводит на съемках, а дома практически не появляется.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:30