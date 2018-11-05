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Светлана Ходченкова показала стройные ноги в розовом халате на фото в Instagram

Известная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию со съемочной площадки в Instagram. На ней она показала стройные ноги в розовом халате. При этом перед подписчиками знаменитость предстала в тапках, теплых носках и черных очках.
Светлана Ходченкова показала стройные ноги в розовом халате на фото в Instagram

По словам поклонников, после того, как Ходченкова сбросила лишние килограммы, ей начало больше поступать предложений от именитых режиссеров по поводу съемок в различных кинокартинах. Сама же актриса довольно избирательно относится к ним. Она предпочитает выбирать фильмы, отвечающие состоянию ее внутреннего мира.

Недавно в Instagram Ходченковой появился богемный снимок. Фолловеры по достоинству оценили прическу артистки, выполненную в стиле 40-х годов. Они предположили, что сейчас блондинка находится на съемках фильма исторической тематики.

Говоря о личной жизни блондинки можно сказать, что она складывается удачно. Уже долгое время Ходченкова встречается с бизнесменом. Пара живет в гражданском браке, но отношения оформлять не спешит. Согласно слухам, актриса очень много времени проводит на съемках, а дома практически не появляется.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:30

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