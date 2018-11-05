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Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой избранницей Джесси Джей

Известный американский актер Ченнинг Татум познакомил дочь Эверли со своей новой возлюбленной, знаменитой британской певицей Джесси Джей. Это произошло на концерте артистки. Отношения пары становятся серьезными – звезда Голливуда часто ночует в доме певицы.

Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой избранницей Джесси Джей

В середине весны этого года актерская пара Ченнинг Татум и Дженна Деван объявили о разрыве отношений, после чего каждый пошел по своему собственному пути. Спустя некоторое время они стали встречаться с другими людьми, а официально разводиться начали лишь в октябре. Дженна Деван наслаждается обществом американского актера Стива Кази, а Татум не так давно начал отношения с Джесси Джей. С ней он уже успел познакомить свою маленькую дочку, когда привел девочку на концерт своей избранницы, проходивший на одной из площадок Лос-Анджелеса (США).

Папарацци заметили Татума однажды утром выходящим из дома Джей, и утверждают, что он проводит у нее ночи. Как только бывшая супруга актера Дженна Деван узнала о его новом романе, тут же подала соответствующие документы на развод.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:45

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