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Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере восстановится полностью к 2060 году

Ученые считают, что озоновый слой, находящийся в земной стратосфере, может полностью восстановиться только к 2060 году. За десятилетие процесс регенерации достигает максимум 3%.
Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере восстановится полностью к 2060 году

Ожидается, что в Северном полушарии и средних широтах восстановление полностью произойдет к 2030 годам, Южному полушарию придется подождать еще 20 лет, а полярным регионам – 30 лет. Как считают ученые, нынешнее исследование является доказательством еще одного успеха в данном направлении.

Комментируя публикацию доклада, руководитель ЮНЕП Эрик Солхейм заявил, что этот документ является одним из наиболее успешных в истории многосторонних отношений. Его исполнение даст возможность человечеству хотя бы немного приостановить глобальное потепление. Контроль над выбросами ГФУ позволит уже к 2050 году примерно вполовину снизить темпы роста температур на Земле.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:46

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