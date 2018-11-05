АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с мошенниками

В Японии специалисты одной из компаний разработали первый в стране «умный» банкомат. Искусственный интеллект должен помочь в борьбе с мошенниками.
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с мошенниками

Аппарат имеет несколько камер, которые не просто ведут круглосуточную запись, но и производят анализ внешнего вида и поведения пользователей. Например, если в момент совершения какой-либо операции, человек начинает разговаривать по телефону, система начинает прерывать транзакцию, а на экране всплывет соответствующее уведомление.

Аналогичное происходит, если пользователь во время проведения операции находится в темных очках или же на нем присутствуют другие предметы, скрывающие черты лица. Пользователю система предложит снять аксессуары, а если они этого не сделают, то операция выполнена не будет. «Умный» банкомат также способен самостоятельно принимать решения, исходя из составленных прецедентов.

Компания-разработчик рассчитывает модернизировать созданную технологию, после чего подобные аппараты будут запущены в массовое производство. Первые испытания банкомата в реальной среде уже состоялись в префектуре Айти. Считается, что его новые функции сами по себе способны предотвращать преступления.

Довольно частыми в Японии, несмотря на действия полиции, совершаются преступления, связанные с вымогательством и обманом. Только в первой половине нынешнего года финансовые потери жителей из-за злоумышленников превысили один миллиард иен или 9,5 миллиона долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать
Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и
Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой
Светлана Ходченкова показала стройные ноги в
Уфологи: Приближающаяся Черная дыра избавит Землю
«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»:
Седокова поделилась забавной зарисовкой в стиле
Яна Кошкина «голым» фото призвала фанатов
В интернет попали снимки располневшей Ольги
На выставке MWC Asus презентует смартфон Zenfone 6
Adidas будет использовать дополненную реальность
Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с
Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство
В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего
Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту
На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО
Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными
В Сети появились данные о новом неизвестном
Советские ученые в 1984 году нашли развалины
Ольга Рапунцель бросилась в объятия Влада Кадони
Ученые: Солнечная буря возле Земли выведет из
Оксана Ряска напала на Риту Ларченко после темы
Купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут 16
Дима Билан обнародовал в Instagram видео возле
Юлия Высоцкая в купальнике восхитила фанатов в
Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в
Жители Германии запечатлели на камеры НЛО во
Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и
Владелец авто LADA VESTA рассказал о самой
Просмотреть все новости