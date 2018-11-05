В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с мошенниками





Аппарат имеет несколько камер, которые не просто ведут круглосуточную запись, но и производят анализ внешнего вида и поведения пользователей. Например, если в момент совершения какой-либо операции, человек начинает разговаривать по телефону, система начинает прерывать транзакцию, а на экране всплывет соответствующее уведомление.Аналогичное происходит, если пользователь во время проведения операции находится в темных очках или же на нем присутствуют другие предметы, скрывающие черты лица. Пользователю система предложит снять аксессуары, а если они этого не сделают, то операция выполнена не будет. «Умный» банкомат также способен самостоятельно принимать решения, исходя из составленных прецедентов.Компания-разработчик рассчитывает модернизировать созданную технологию, после чего подобные аппараты будут запущены в массовое производство. Первые испытания банкомата в реальной среде уже состоялись в префектуре Айти. Считается, что его новые функции сами по себе способны предотвращать преступления.Довольно частыми в Японии, несмотря на действия полиции, совершаются преступления, связанные с вымогательством и обманом. Только в первой половине нынешнего года финансовые потери жителей из-за злоумышленников превысили один миллиард иен или 9,5 миллиона долларов.