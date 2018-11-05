Ольга Рапунцель бросилась в объятия Влада Кадони и попросила у него прощения

«Вот на это приятно смотреть», «Влад всегда к ним относился с негативом, может сейчас будет более добрей к ним», «Так здорово! Оля и Дима вы молодцы! Влад тоже умница», «Они изменились, молодцы ребята, осталось только с коллективом наладить отношения», «Раньше я к ним плохо относилась, теперь даже симпатизирую. Молодец Оля, что признает свои ошибки, Влад тоже большая умница», - высказались зрители реалити-шоу.

А буквально на днях, на мужчину набросилась Ольга Рапунцель после того, как он зашел к ней в комнату и начал предъявлять ей свои претензии. Свое поведение молодая мамочка объяснила недосыпом и усталостью, однако Влад решил, что это не оправдание.Кадони заявил, что она не первая мать на планете Земля и всем сложно в первые годы воспитания детей, но это не значит, что все должны быть такими озлобленными.Многие ждали, что после таких слов девушка снова начнет обвинять во всех грехах ведущего, однако то, что она сделала поразило абсолютно всех, а том числе и самого мужчину. В частности, Оля бросилась в объятия к своему наставнику и со слезами на глазах попросила у него прощения.Рапунцель сообщила, что она все время ждет, когда Влад изменит свое предвзятое отношение к ее семье и станет более благосклонным, но за столько лет на проекте уже должна была привыкнуть к тому, что он такой, какой есть, и уже не полюбит ее, как участницу.